Donald Trump vill sätta press på Putin genom att belägga Kina och Indien med 100-procentiga tullar. Men han tänker endast göra det om han får Europa med sig på tåget.
Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien
Mest läst i kategorin
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft. För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt
Strax före deadline ger Donald Trump och Kina besked som ändrar förutsättningarna i den pågående handelsstriden, åtminstone för stunden. President Donald Trump har gett grönt ljus för en 90 dagars förlängning i tullkonflikten med Kina. Beskedet stoppar kraftiga höjningar och ger mer tid för förhandlingar. Missa inte: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS …
Trumps tullar – en “skatt på fattigdom”
I decennier har rika länder sänkt tullar för låginkomstländer för att hjälpa dem växa. Med Trump har den logiken kastats om. I stället träffar president Donald Trumps omfattande tullar många av världens fattigaste länder hårdast, konstaterar nationalekonomen Fredrik NG Andersson. “Det är länder som inte har råd att köpa så mycket från USA och därmed …
Polarn O. Pyrets vd: Tullarna tvingade fram beslutet att lämna USA
Efter beskedet att Polarn O. Pyret lämnar USA berättar vd Sara Sjöberg i en intervju varför marknaden blev ohållbar – och varför företagets framtid nu finns i Europa. Det svenska barnklädesmärket Polarn O. Pyret har haft en trogen kundbas i USA sedan 2009. Men tidigare i veckan kom beskedet att företaget stänger ner sin amerikanska …
Klockan klämtar för urverk och ost
Lilla neutrala Schweiz drabbas hårt när USA slår till med höga tullar. Klassiska schweiziska industrier som lyxiga klockor och smältande ostar måste nu söka nya vägar framåt. Den schweiziska industrin var, liksom resten av världen, orolig när Donald Trump startade sitt tullkrig. Men det blev ändå något av en chock för landet mitt i Europa. …
Donald Trump har uppmanat EU att införa tullar på upp till 100 procent på Indien och Kina. Dett som en del av en gemensam insats för att öka trycket på Ryssland att avsluta kriget i Ukraina, enligt insatta källor som Financial Times varit i kontakt med.
Den amerikanska presidenten framförde det extraordinära kravet efter att ha deltagit i ett möte på tisdagen mellan högt uppsatta amerikanska och EU-tjänstemän som samlats i Washington för att diskutera sätt att öka krigets ekonomiska kostnader för Moskva.
Missa inte:
Trumps tullar förenar hans värsta fiender. Realtid
Men enligt uppgifter är han endast beredd att göra det om även EU beslutar om omfattande tullar riktade mot de två länderna.
Tullar ska öka pressen på Putin
Kraven på höjda tullar riktade mot de två länderna kommer kort efter att ledarna för Ryssland, Kina och Indien stärkt sina band under en hågkomstceremoni i Beijing förra veckan.
Förra månaden höjde USA tullarna på indisk import till 50 procent på grund av landets inköp av rysk olja. Vilket har ökat spänningarna mellan de två länderna.
Läs även:
Brant fall för Kinas export till Ryssland. Dagens PS
På tisdagskvällen skrev Trump på Truth Social att handelsförhandlingarna med Indien skulle fortsätta och antydde att de skulle få ett “framgångsrikt slut”.
USA har inte satt samma press på Kina, som även de importerar olja från Ryssland.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
EU sanktionerar redan Ryssland – rädda för Kina
EU har länge sanktionerat Ryssland och just nu arbetar man med ett nittionde sanktionspaket riktat mot den ryska finans- och energisektorn. Frankrike och Tyskland trycker på för att EU ska rikta in sig mot stora ryska oljebolag, skriver Bloomberg.
Läs även:
Ryssland säljer vapen för tonvis med sedlar. Dagens PS
De europeiska länderna har dock diskuterat möjligheterna för sekundära sanktioner riktade mot länder som köper rysk olja och gas. Men de är oroliga för hur det skulle påverka relationerna med både Kina och Indien, skriver FT.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Oracle lyfter kraftigt – Ellison närmar sig Musk i rikedom
Oracle-aktien steg 31 procent i förhandeln på onsdagen. Uppgången förde grundaren Larry Ellisons förmögenhet nära samma nivå som Teslas vd Elon Musk, enligt Bloombergs miljardärsindex. Lyftet kom efter att bolaget redovisat starka kvartalssiffror och en rad stora kontrakt inom molninfrastruktur kopplad till artificiell intelligens, rapporterar Financial Times. Vd Safra Catz beskrev kvartalet som ”häpnadsväckande”. Oracle …
Uran är hett – men räcker det till?
Efterfrågan på kärnkraft globalt bara ökar och med det ökar även efterfrågan på uran. Fram till 2040 kan behovet mer än fördubblas. Kärnkraftsdebatten pågår för fullt i Sverige och frågan är om det kommer bli nya reaktorer eller inte. Regeringen har lovat det och utredningar pågår men ännu har inga spadar satts i marken. Men …
Upptäckt: Det enda som blir smalare med åren
Om åren har en tendens att göra oss bredare, får de samtidigt musiksmaken att smalna. En ny studie handlar om vår musiksmak när vi blir äldre. Många har lyssnat till TSOOL, The Soundtrack of Our Lives. Nu kan vi läsa artikeln. På ACM Digital Library finns nämligen den vetenskapliga artikeln med samma namn, ?”Soundtracks of …
Professorns besked: Då kan AI inte sparka dig
Enligt en professor i AI-politik finns det flera jobb som minimerar risken att du blir arbetslös på grund av tekniken. Baobao Zhang, som professorn i artificiell intelligens heter, slår fast att vårdarbete och hantverksjobb är mest säkra när AI går fram med stormsteg. Det skriver Business Insider och berättar att experten menar att det är …
Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien
Donald Trump vill sätta press på Putin genom att belägga Kina och Indien med 100-procentiga tullar. Men han tänker endast göra det om han får Europa med sig på tåget. Donald Trump har uppmanat EU att införa tullar på upp till 100 procent på Indien och Kina. Dett som en del av en gemensam insats …