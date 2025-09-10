Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien

Donald Trump har uppmanat EU att införa tullar på upp till 100 procent på Indien och Kina. Dett som en del av en gemensam insats för att öka trycket på Ryssland att avsluta kriget i Ukraina, enligt insatta källor som Financial Times varit i kontakt med.

Den amerikanska presidenten framförde det extraordinära kravet efter att ha deltagit i ett möte på tisdagen mellan högt uppsatta amerikanska och EU-tjänstemän som samlats i Washington för att diskutera sätt att öka krigets ekonomiska kostnader för Moskva.

Men enligt uppgifter är han endast beredd att göra det om även EU beslutar om omfattande tullar riktade mot de två länderna.

Tullar ska öka pressen på Putin

Kraven på höjda tullar riktade mot de två länderna kommer kort efter att ledarna för Ryssland, Kina och Indien stärkt sina band under en hågkomstceremoni i Beijing förra veckan.

Förra månaden höjde USA tullarna på indisk import till 50 procent på grund av landets inköp av rysk olja. Vilket har ökat spänningarna mellan de två länderna.

På tisdagskvällen skrev Trump på Truth Social att handelsförhandlingarna med Indien skulle fortsätta och antydde att de skulle få ett “framgångsrikt slut”.

USA har inte satt samma press på Kina, som även de importerar olja från Ryssland.