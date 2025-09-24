Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Svenska skattepengar kan stötta fossil industri utomlands

EKN vill hjälpa länder som Indien genom olika projekt, som även stöttar fossil industri.
EKN vill hjälpa länder som Indien genom olika projekt, som även stöttar fossil industri. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Statliga Exportkreditnämnden, EKN, ser över sin policy och kan börja stötta fossil industri i länder som Indien. Det innebär att svenska skattepengar riskerar att gå till smutsiga gasprojekt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Två olika gasprojekt i Indien och Sierra Leone ligger på bordet hos EKN.

Stöttar svenskar företag

ANNONS

Exportkreditnämnden stöttar svenska företags investeringar i utlandet och här handlar det om gasturbiner från Siemens som tillverkas i en fabrik i svenska Finspång.

EKN har inte stött fossila projekt utomlands på många år, men det kan nu se ut att ändras genom en ny policy som skrevs om på tisdagen ”för att lösa akuta energiproblem i låg- och medelinkomstländer där det råder stor energibrist och där investeringen kan påvisas vara bättre ur klimathänsyn än alternativa investeringar” kan gasprojekt åter igen vara aktuella, uppger DN.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Fossil industri får stöd

Numera är det alltså grönt ljus för svenska skattepengar att stötta smutsiga fossilprojekt i utvecklingsländer som Indien.

Kritiken väller samtidigt in till EKN från olika håll, bland annat från Naturskyddsföreningen.

“Vi var ett föregångsland genom att stoppa exportkrediter till fossila projekt. Vi har hyllats för det internationellt , men nu går vi ifrån det . Är det detta vi vill satsa våra pengar på i Sverige?”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Än så länge har EKN dock inte fattat något beslut om pengar kommer att gå till de två gasprojekten. Om de går igenom kommer det ske genom statliga kreditgarantier på ännu hemliga belopp.

ANNONS

Nytt rekord

EKN satte nytt rekord i kreditgarantier för svenska exportaffärer under fjolåret.

Det är första gången 100 miljarder-spärren sprängs och landade under 2024 på nästan 104 miljarder kronor.

Projekt, som de i Indien och Sierra Leone, är dock “A-klassade” vilket innebär att de medför hög risk, genom till exempel stora utsläpp av växthusgaser.

Projekt i riskzonen

Många av EKN:s projekt är i riskzonen eftersom det ofta rör sig om länder med bland annat hög korruption.

Regeringen ser ut att höja budgeten även för 2026.

“Med den här satsningen hjälper vi våra företag ut i världen vilket är bra för tillväxten, bra för jobben och bra för Sverige”, uppgav utrikeshandels- och biståndsminister Benjamin Dousa tidigare.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M)
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M)(Foto: TT)
ANNONS

Läs även:

Export – inte alltid en bra affär. Dagens PS

Ericsson-affärer bakom EKN-rekord. Dagens PS


Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EKNFossila bränslenGasIndienKritikSkattepengarSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS