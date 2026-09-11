Drömdebut för Nvidias Kina-rival – rally på över 200 procent

Det är kinesiska Tencent som äger Enflame och bolaget kallas tillsammans med tre andra techbolag för ”fyra små drakar” på hemmaplan, framgår det.

Rally även i de andra små drakarna i Kina

Enflame är det sista bolaget i gruppen som har börsnoterats, och även de andra bolagen rusade i sina respektive börsdebuter, däribland MetaX som stack i väg upp med närmare 700 procent medan Moore Threads rusade 400 procent.

Biren, som också sorterar under samma paraply, lyfte med över 76 procent.

På marknaden är bedömningen att kinesiska chipbolag ska kunna ta marknadsandelar av Nvidia och andra utländska bolag i sektorn.

Det har skapat ett haussat intresse för de kinesiska chipföretagens IPO:er.

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