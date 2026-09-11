Börsdebuten blev en succé för den amerikanska chipjätten Nvidias kinesiska konkurrent Enflame. Aktien i bolaget rusade med mer än 200 procent i Shanghai.
Drömdebut för Nvidias Kina-rival – rally på över 200 procent
Enflame har samma koncept som Nvidia. Fast i Kina och i fredags tog företaget klivet in på Shanghaibörsen med bravur.
Börsrallyt kom efter en rusning inför noteringen. Den initiala emissionen övertecknades mer än 6 000 gånger från privata investerare, som den riktade sig till, uppger CNBC.
Det är kinesiska Tencent som äger Enflame och bolaget kallas tillsammans med tre andra techbolag för ”fyra små drakar” på hemmaplan, framgår det.
Rally även i de andra små drakarna i Kina
Enflame är det sista bolaget i gruppen som har börsnoterats, och även de andra bolagen rusade i sina respektive börsdebuter, däribland MetaX som stack i väg upp med närmare 700 procent medan Moore Threads rusade 400 procent.
Biren, som också sorterar under samma paraply, lyfte med över 76 procent.
På marknaden är bedömningen att kinesiska chipbolag ska kunna ta marknadsandelar av Nvidia och andra utländska bolag i sektorn.
Det har skapat ett haussat intresse för de kinesiska chipföretagens IPO:er.
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Kina allt större chipaktör på marknaden
Enflame planen enligt CNBC att använda sina intäkter från börsintroduktionen till att utveckla och kommersialisera sina nästa generations AI-chip.
Under fjolåret ökade företaget sina intäkter på området, samtidigt som Kina fortsätter att öka sin chipkapacitet.
Nvidia export till Kina är begränsad på grund av USA:s restriktioner, men också för att Kina eftersträvar att bli självförsörjande på chip.
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