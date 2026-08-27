Nvidia bryter rapportförbannelsen – kommer dra med sig svenska småsparare

96 miljarder dollar på tre månader

Siffrorna är svindlande.

Enligt Nvidias kvartalsrapport ökade omsättningen till rekordhöga 96,2 miljarder dollar, en ökning med 106 procent från året före.

Datacenterverksamheten nådde samtidigt 89 miljarder dollar, 117 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Bolagets AI-chip och den nya Blackwell Ultra-plattformen fortsätter alltså att vara motorn bakom tillväxten.

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Siffrorna återfinns även i bolagets rapportering till amerikanska SEC.

Huang ser en ”guldålder”

Ännu mer anmärkningsvärd är lönsamheten. Nvidia arbetar med en bruttomarginal kring 75 procent, samtidigt som omsättningen mer än fördubblas.

Huang beskriver enligt rapporteringen utvecklingen som en ”guldålder” för AI. Dagens PS har tidigare berättat hur Nvidia-chefen hävdat att AI-tillväxten aldrig kommer att nå något tak.

Även Fortune och BBC lyfter fram hur rapporten visar att AI-investeringarna hos världens största teknikbolag fortfarande håller Nvidia på en exceptionell tillväxtbana.

108 miljarder väntar nästa kvartal

Och Nvidia bromsar knappast.

Bolaget räknar med en omsättning på 108 miljarder dollar, plus eller minus 2 procent, nästa kvartal. Prognosen utgår dessutom inte från några intäkter från datacenterchip till Kina.

Även The Guardian och norska E24 pekar på rapporten som ytterligare ett kvitto på den enorma efterfrågan som AI-utbyggnaden skapat.

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Nvidia finns i svenskarnas fondportföljer

Rapporten är samtidigt långt ifrån bara en amerikansk angelägenhet.

Nvidia väger tungt i globala och amerikanska börsindex. Det innebär att mängder av svenska sparare indirekt äger aktien genom globalfonder, USA-fonder och pensionssparande – utan att själva ha köpt en enda Nvidia-aktie.

Dagens PS har tidigare beskrivit hur Nvidia dessutom blivit en central placering för några av världens största institutionella investerare. Bolagets enorma börsvärde gör att rörelser i aktien numera kan dra med sig hela index.

Det är också det som gör den positiva reaktionen extra viktig eftersom det kan sätta tonen för hela börshösten.

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