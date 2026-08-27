Nvidia krossar återigen Wall Streets förväntningar. Skillnaden den här gången är börsens reaktion.
Nvidia bryter rapportförbannelsen – kommer dra med sig svenska småsparare
Efter fyra rapporter i rad där aktien fallit trots starka siffror stiger aktien drygt 4 procent i Wall Streets förhandel. Vd:n Jensen Huang talar om en ”guldålder” för AI – goda nyheter även för svenska sparare.
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Marknaden gillar rapporten – för en gångs skull
I februari skrev Dagens PS om hur Nvidia-aktien föll omkring 5 procent trots en monsterrapport. Problemet har blivit att marknadens förväntningar sprungit snabbare än Nvidias redan extrema tillväxt.
Den här gången ser reaktionen annorlunda ut.
Aktien handlades upp omkring 4 procent efter rapporten, ett tecken på att siffrorna och framför allt framtidsutsikterna var tillräckligt starka för en marknad som vant sig vid att Nvidia överträffar förväntningarna.
96 miljarder dollar på tre månader
Siffrorna är svindlande.
Enligt Nvidias kvartalsrapport ökade omsättningen till rekordhöga 96,2 miljarder dollar, en ökning med 106 procent från året före.
Datacenterverksamheten nådde samtidigt 89 miljarder dollar, 117 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Bolagets AI-chip och den nya Blackwell Ultra-plattformen fortsätter alltså att vara motorn bakom tillväxten.
Siffrorna återfinns även i bolagets rapportering till amerikanska SEC.
Huang ser en ”guldålder”
Ännu mer anmärkningsvärd är lönsamheten. Nvidia arbetar med en bruttomarginal kring 75 procent, samtidigt som omsättningen mer än fördubblas.
Huang beskriver enligt rapporteringen utvecklingen som en ”guldålder” för AI. Dagens PS har tidigare berättat hur Nvidia-chefen hävdat att AI-tillväxten aldrig kommer att nå något tak.
Även Fortune och BBC lyfter fram hur rapporten visar att AI-investeringarna hos världens största teknikbolag fortfarande håller Nvidia på en exceptionell tillväxtbana.
108 miljarder väntar nästa kvartal
Och Nvidia bromsar knappast.
Bolaget räknar med en omsättning på 108 miljarder dollar, plus eller minus 2 procent, nästa kvartal. Prognosen utgår dessutom inte från några intäkter från datacenterchip till Kina.
Även The Guardian och norska E24 pekar på rapporten som ytterligare ett kvitto på den enorma efterfrågan som AI-utbyggnaden skapat.
Nvidia finns i svenskarnas fondportföljer
Rapporten är samtidigt långt ifrån bara en amerikansk angelägenhet.
Nvidia väger tungt i globala och amerikanska börsindex. Det innebär att mängder av svenska sparare indirekt äger aktien genom globalfonder, USA-fonder och pensionssparande – utan att själva ha köpt en enda Nvidia-aktie.
Dagens PS har tidigare beskrivit hur Nvidia dessutom blivit en central placering för några av världens största institutionella investerare. Bolagets enorma börsvärde gör att rörelser i aktien numera kan dra med sig hela index.
Det är också det som gör den positiva reaktionen extra viktig eftersom det kan sätta tonen för hela börshösten.
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