Kinas export till USA rasar med 25 procent

Jämfört med ett år tidigare backade Kinas export med 1,1 procent totalt sett under månaden.

Däremot steg importen till landet med 1 procent.

Enligt CNBC, som rapporterar om siffrorna, framgår det vidare av separat statistik att aktiviteten i Kinas tillverkningsindustri tycks ha minskat på nytt i oktober. Den har nu sjunkit sju månader i rad om indikationerna stämmer.

Det sänker Kinas export

Däremot är det första gången på nästan två år som landets export minskar vid sidan av en avmattning i företagens framtida investeringar, något som märktes inför det avslutade toppmötet mellan kinesiska och amerikanska ledare.

En hög baseffekt har bidragit till exportnedgången nu, konstaterar den amerikanska nyhetskanalen också.

Det bör nämnas att den kinesiska nedgången i exporten inte kommer som någon överraskning. Ekonomer i en Reuters-enkät hade räknat med det, berättar CNBC.

Drar en suck av lättnad

Nyligen kom Kinas president Xi Jinping och USA:s motsvarighet Donald Trump överens om ett handelsavtal i samband med mötet i Sydkorea.

Detta har fått kinesiska exportörer och amerikanska köpare att dra ”en suck av lättnad”, enligt CNBC som konstaterar att alternativet sannolikt var ”ett fullfjädrat handelskrig” mellan de båda supermakterna.

Kinas export till USA sjönk alltså med 25 procent i oktober jämfört med för ett år sedan.

Enligt tulluppgifter som refereras var det sjunde månaden i följd som Kinas export till USA minskade.

