Den nederländska regeringen har tagit kontroll över den kinesiskägda, men holländskt baserade halvledartillverkaren Nexperia. Åtgärden motiveras med säkerhetshot mot kritisk teknologisk kunskap och försörjningstrygghet i Europa.
Nederländerna tar kontroll över kinesisk chipfabrik
För första gången har regeringen i Haag använt sig av lagen om varutillgänglighet (Goods Availability Act) på grund av “allvarliga styrningsbrister” inom Nexperia, enligt ekonomiministeriet, rapporterar Financial Times.
Anledningen till det drastiska beslutet är att se till att europeiska bil- och konsumentelektroniktillverkare har tillräcklig tillgång till halvledare
Beslutet ger ekonomiminister Vincent Karremans befogenhet att blockera eller upphäva beslut som fattas av Nexperias styrelse.
Nexperia, som producerar halvledare för bilindustrin och hemelektronik, förvärvades av ett statsstött kinesiskt investeringskonsortium 2017 för 2,75 miljarder dollar. Därefter övergick ägandet till kinesiska teknikjätten Wingtech, som blev majoritetsägare 2019.
Eskalerande spänningar
Åtgärden eskalerar spänningarna mellan västländer och Kina kring tillgång till högteknologi och kritiska råvaror. Bara dagar innan hade Kina infört omfattande restriktioner på export av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar CNBC.
Wingtech, som började som kontraktstillverkare av smartphones, kritiserar beslutet.
“Detta utgör en handling av överdriven inblandning driven av geopolitisk bias, inte faktabaserad riskbedömning”, säger företaget enligt BBC.
Bolagets aktier i Shanghai föll med maximalt tillåtna 10 procent under måndagen.
Domstolsingripande mot Nexperia
Den 30 september utfärdade den nederländska regeringen ett föreläggande som förbjuder Nexperia att göra justeringar av tillgångar, immateriella rättigheter, affärsverksamhet eller personal under ett år.
Dagen efter ansökte tre ledande chefer vid Amsterdams appellationsdomstol om att ingripa, vilket omedelbart ledde till att kinesiske vd:n Zhang Xuezheng suspenderades från sina befattningar, enligt FT.
USA placerade Wingtech på sin så kallade “entity list” förra året, vilket kräver särskilt tillstånd för amerikanska företag att sälja till dem. I september skärptes restriktionerna ytterligare till att även omfatta dotterbolag som Nexperia.
Nederländska regeringen betonar att åtgärden inte är “riktad mot andra företag, sektorn eller andra länder”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
