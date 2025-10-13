Nederländerna tar kontroll över kinesisk chipfabrik

För första gången har regeringen i Haag använt sig av lagen om varutillgänglighet (Goods Availability Act) på grund av “allvarliga styrningsbrister” inom Nexperia, enligt ekonomiministeriet, rapporterar Financial Times.

Anledningen till det drastiska beslutet är att se till att europeiska bil- och konsumentelektroniktillverkare har tillräcklig tillgång till halvledare

Beslutet ger ekonomiminister Vincent Karremans befogenhet att blockera eller upphäva beslut som fattas av Nexperias styrelse.

Nexperia, som producerar halvledare för bilindustrin och hemelektronik, förvärvades av ett statsstött kinesiskt investeringskonsortium 2017 för 2,75 miljarder dollar. Därefter övergick ägandet till kinesiska teknikjätten Wingtech, som blev majoritetsägare 2019.

Eskalerande spänningar

Åtgärden eskalerar spänningarna mellan västländer och Kina kring tillgång till högteknologi och kritiska råvaror. Bara dagar innan hade Kina infört omfattande restriktioner på export av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar CNBC.

Wingtech, som började som kontraktstillverkare av smartphones, kritiserar beslutet.

“Detta utgör en handling av överdriven inblandning driven av geopolitisk bias, inte faktabaserad riskbedömning”, säger företaget enligt BBC.

Bolagets aktier i Shanghai föll med maximalt tillåtna 10 procent under måndagen.