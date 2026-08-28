Domstol: "Trumps svartlistning av Anthropic olaglig"

Straffades efter brutna förhandlingar

I mars klassade försvarsdepartementet Anthropic som en risk för leveranskedjan, vilket innebar att företaget ansågs hota USA:s nationella säkerhet.

ANNONS

Det gjorde departementet sedan förhandlingar om hur militären skulle kunna använda företagets AI-modeller av typen Claude hade havererat.

Anthropic ville ha garantier för att tekniken inte skulle användas för helt autonoma vapen eller massövervakning av den egna befolkningen, medan försvarsdepartementet krävde obegränsad tillgång till Claude för alla lagliga ändamål.

Samtalen trappades upp för att sedan bryta samman, och Anthropic blev det första amerikanska företaget som offentligt stämplades som en risk för leveranskedjan.

Detta innebar att försvarsleverantörer förbjöds använda Anthropics teknik i sitt arbete med myndigheten.

Anthropic väckte talan mot Trump-administrationen i både San Francisco och Washington D.C. i ett försök att få beslutet om svartlistning upphävt.

Eftersom försvarsdepartementet hade grundat sitt beslut om risken för leveranskedjan på två olika klassificeringar, krävdes rättsliga prövningar i två separata domstolar.

Värmeböljan gör den här aktien het. Dagens PS

Pentagon klassade Anthropic som säkerhetsrisk, efter bland annat diskussioner om hur försvaret skulle få använda företagets AI-modeller som Claude. (Foto: Anna Hållams /TT)

Fortfarande en process kvar

ANNONS

Lins domslut är en stor seger för Anthropic, men företagets rättsprocess i Washington DC pågår fortfarande.

Fram till dess att det målet är avgjort utgör Anthropic rent formellt fortfarande en risk för leveranskedjan.

”Vi välkomnar domstolens beslut att klassificeringen som en risk för leveranskedjan var olaglig”, säger en talesperson för Anthropic hos CNBC.

”Vi fortsätter att fokusera på ett konstruktivt samarbete med myndigheterna för att utnyttja AI till gagn för vår nationella säkerhet, så att alla amerikaner kan dra nytta av tekniken.”

Domslutet i Kalifornien undanröjer dessutom ett betydande hinder på vägen mot den börsnotering av bolaget som väntar.

Även om företaget inte straffats värderingsmässigt av svartlistningen, skulle ett återupptaget samarbete med försvaret kunna öppna för nya affärsmöjligheter.

Den sydeuropeiska staden hyllar en svensk direktör. Dagens PS



