Pentagons och Trump-administrationens svartlistning av Anthropic strider mot USA:s grundlag, förklarar domare i Kalifornien.
Domstol: "Trumps svartlistning av Anthropic olaglig"
Distriktsdomaren Rita Lin i Kalifornien slår nu fast att Trump-administrationens försök att svartlista Anthropic tidigare i år, var olagligt.
Försvarsdepartementet bröt mot det första författningstillägget genom att klassificera Anthropic som en risk i ”hämndsyfte”, slår domaren fast.
Domaren Rita Lin finner att försvarsdepartementet bröt mot det första författningstillägget genom att vilja klassificera Anthropic som en risk ”baserat på en önskan att statuera ett offentligt exempel”.
Lin skriver att även om myndigheter bör ges visst utrymme för bedömningar rörande nationell säkerhet, saknade agerandet i detta fall ”konkret grund”.
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”Kritik är ingen säkerhetsrisk”
”Svarande gör gällande att de på grund av Anthropics ’alltmer fientliga agerande i pressen’ och dess kritik mot försvarsdepartementets syn på användningen av AI ’inte kan lita på att Anthropic säkerställer integriteten hos sina modeller’”, skriver Lin i sitt domstolsbeslut.
”Varken konstitutionen eller den federala lag som svarande hänvisar till ger dem rätt att införa omfattande sanktioner som huvudsakligen grundar sig på Anthropics kritik av regeringens ståndpunkter.”
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Straffades efter brutna förhandlingar
I mars klassade försvarsdepartementet Anthropic som en risk för leveranskedjan, vilket innebar att företaget ansågs hota USA:s nationella säkerhet.
Det gjorde departementet sedan förhandlingar om hur militären skulle kunna använda företagets AI-modeller av typen Claude hade havererat.
Anthropic ville ha garantier för att tekniken inte skulle användas för helt autonoma vapen eller massövervakning av den egna befolkningen, medan försvarsdepartementet krävde obegränsad tillgång till Claude för alla lagliga ändamål.
Samtalen trappades upp för att sedan bryta samman, och Anthropic blev det första amerikanska företaget som offentligt stämplades som en risk för leveranskedjan.
Detta innebar att försvarsleverantörer förbjöds använda Anthropics teknik i sitt arbete med myndigheten.
Anthropic väckte talan mot Trump-administrationen i både San Francisco och Washington D.C. i ett försök att få beslutet om svartlistning upphävt.
Eftersom försvarsdepartementet hade grundat sitt beslut om risken för leveranskedjan på två olika klassificeringar, krävdes rättsliga prövningar i två separata domstolar.
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Fortfarande en process kvar
Lins domslut är en stor seger för Anthropic, men företagets rättsprocess i Washington DC pågår fortfarande.
Fram till dess att det målet är avgjort utgör Anthropic rent formellt fortfarande en risk för leveranskedjan.
”Vi välkomnar domstolens beslut att klassificeringen som en risk för leveranskedjan var olaglig”, säger en talesperson för Anthropic hos CNBC.
”Vi fortsätter att fokusera på ett konstruktivt samarbete med myndigheterna för att utnyttja AI till gagn för vår nationella säkerhet, så att alla amerikaner kan dra nytta av tekniken.”
Domslutet i Kalifornien undanröjer dessutom ett betydande hinder på vägen mot den börsnotering av bolaget som väntar.
Även om företaget inte straffats värderingsmässigt av svartlistningen, skulle ett återupptaget samarbete med försvaret kunna öppna för nya affärsmöjligheter.
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