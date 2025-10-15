Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd

På valutamarknaden riktas nu blickarna mot dollarns oväntade vändning.

Efter månader av svaghet har valutan vänt uppåt, men flera tecken pekar på att uppgången bygger på sköra grunder.

Missa inte: USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny botten. Dagens PS

Kortsiktig uppgång

Sedan mitten av september har dollarn stigit omkring 3 procent mot en korg av större valutor. Bakom uppgången ligger dock inte några nya styrkebesked från den amerikanska ekonomin, utan snarare tillfälliga störningar, rapporterar Reuters.

Regeringsnedstängningen i USA har pausat viktig ekonomisk statistik, samtidigt som politiska kriser i Japan och Frankrike har försvagat yen och euro.

“Det handlar främst om en positionsjustering på marknaden, inte ett tecken på verklig styrka”, säger Jayati Bharadwaj, global valutastrateg på TD Securities, till Reuters.

Marc Chandler, chefstrateg på Bannockburn Capital Markets, håller med:

“Inom tre till sex månader tror jag att dollarn kommer att falla igen när ekonomin bromsar in och räntorna sänks”, säger han.

ANNONS