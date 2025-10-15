Efter veckor av uppgång ser dollarn tillfälligt stark ut på valutamarknaden. Men experter varnar: återhämtningen kan snabbt tappa kraft.
Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd
På valutamarknaden riktas nu blickarna mot dollarns oväntade vändning.
Efter månader av svaghet har valutan vänt uppåt, men flera tecken pekar på att uppgången bygger på sköra grunder.
Missa inte: USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny botten. Dagens PS
Kortsiktig uppgång
Sedan mitten av september har dollarn stigit omkring 3 procent mot en korg av större valutor. Bakom uppgången ligger dock inte några nya styrkebesked från den amerikanska ekonomin, utan snarare tillfälliga störningar, rapporterar Reuters.
Regeringsnedstängningen i USA har pausat viktig ekonomisk statistik, samtidigt som politiska kriser i Japan och Frankrike har försvagat yen och euro.
“Det handlar främst om en positionsjustering på marknaden, inte ett tecken på verklig styrka”, säger Jayati Bharadwaj, global valutastrateg på TD Securities, till Reuters.
Marc Chandler, chefstrateg på Bannockburn Capital Markets, håller med:
“Inom tre till sex månader tror jag att dollarn kommer att falla igen när ekonomin bromsar in och räntorna sänks”, säger han.
Vinner på andras problem
Enligt analytiker som Reuters talat med kan den kortsiktiga styrkan snart vika när tillfälliga faktorer försvinner.
Den politiska turbulensen i Frankrike och osäkerheten kring Japans finanspolitik har gjort att investerare flytt till den amerikanska valutan, åtminstone tillfälligt. Men flera experter varnar för att marknaden kan ha dragit slutsatserna för långt.
Storbanken Morgan Stanley menar att förväntningarna på japansk finanspolitisk expansion är överdrivna och risken stor för en korrigering. Samtidigt växer oron för USA:s egna problem, inte minst ett stigande budgetunderskott och frågetecken kring centralbankens oberoende.
Läs också: Raset fortsätter: Marknaden flyr från dollarn. Dagens PS
Dollarn på skör tråd
Andra ser uppgången som en naturlig motrörelse i en annars tydligt fallande trend. En Reuters-enkät visar att marknaden på sikt väntar sig en försvagning mot alla större valutor.
“Dollarns stora supercykel är över, vi är i den nedåtgående fasen”, säger Chandler.
Mycket hänger nu på vad som händer när USA:s ekonomiska data åter börjar publiceras. Om tillväxten visar sig svagare än väntat, eller om Federal Reserve inleder nya räntesänkningar kan den senaste tidens uppgång snabbt vända.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
