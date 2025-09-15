Samtidigt som den svenska kronan har lämnat sina tidigare bottennivåer kryper dollarn mot den lägsta nivån sedan 2021.
Raset fortsätter: Marknaden flyr från dollarn
I väntan på ett viktigt räntebesked från Federal reserve fortsätter dollarn att rasa mot ett nytt årslägsta. En kombination av ett sänkt förtroende för den amerikanska ekonomin och en övertygelse om sänkta styrräntor har satt igång det senaste raset, rapporterar Reuters.
Efter en tillfällig återjämtning i slutet på juli har marknaden tappat tron på dollarn igen. Vinterns rekordnivåer är totalt bortblåsta och marknaden har sökt sig till helt andra ställen i jakt på en trygg hamn för pengarna.
Guld rusar på dollarns ras
Ett alternativ som investerare väljer framför dollarn är klassiskt guld vilket har fått priset att skena fullständigt eftersom det blir dubbel effekt då dollarn också rasar. Guldpriset har slagit rekord efter rekord och nosar nu på 3700 dollar per uns.
Dollarns ras står för en stor del av uppgången, men långt från hela.
Synen på dollarn och amerikanska statsobligationer som säkra placeringar har tappat mark, vilket får delar av marknaden att sprida sin risk till guld men också andra statsobligationer.
Det har i sin tur även gynnat den svenska kronan, som har ökat över 15 procent mot dollarn under 2025. Mot euron har vår valuta bara ökat omkring 5 procent under samma period.
Räntesänkning inprisad – men framtiden spökar
I princip hela marknaden är inställd på att Federal reserve sänker räntan på onsdag, men det finns andra frågetecken. Blir det 25 eller 50 punkter? Och vad kommer Fed att säga om framtiden?
Onsdagens räntebesked och tillhörande resonemang kommer att få stor betydelse för allt ifrån aktiemarknaden till råvarupriserna och såklart dollarn. Alla tecken på en hök- eller duvaktig Jerome Powell kommer att skapa svallvågor på marknader över hela världen.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
