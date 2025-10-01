Dagens PS
USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny botten

Är det så konstigt att dollarn förlorar sin glans när staten tvingas att stänga ner på grund av de politiska oenigheterna som råder i USA?
Är det så konstigt att dollarn förlorar sin glans när staten tvingas att stänga ner på grund av de politiska oenigheterna som råder i USA? (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Dollarn har pressats hela 2025 när marknaden tvivlar på USA:s ekonomiska stabilitet. Nattens statliga stängning ger marknaden rätt.

Dollarindex, ett mått som väger samman dollarns växelkurs mot sex andra stora valutor, faller tillbaka till årslägsta när USA:s federala ledning inte kan enas om en budget.

Svagheten och osäkerheten får folk att rygga tillbaka mot dollarn som annars har varit en trygg hamn i osäkra tider under många år.

En euro har ökat över 13 procent mot dollarn bara i år. (Bild: Avanza)

Guld och andra valutor vinner över dollarn

När allt fler frågetecken samlas kring USA och dollarn så blir det andra tillgångar som upplevs mer stabila som tar över. Guld är dyrare än någonsin och har gjort en historisk prisrusning med över 12 procents uppgång på bara en månad.

Andra valutor har också hämtat in på dollarn. Med undantag för kronan, som också tycks lida av det oroliga marknadsläget. Kronan har istället tappat från sin rekordnivå mot dollarn, trots dess fall. Vår valuta har helt enkelt också glidit tillbaka.

Prognosen för kronan är fortfarande att den är på uppgående. Men Sveriges ekonomiska framtid är också omgärdad av osäkerheter som behöver klaras ut innan nya ökningar är aktuella.

Svajig framtid för USA

Den här typen av händelser ger kritikerna vatten på sin kvarn. Om man tyckte att USA var en instabil ekonomi för någon månad sen har den här veckan knappast bidragit till en annan bild.

Politiker från Demokraterna väntade sig någon typ av kompromisser eller eftergifter från Republikanerna när det var dags att godkänna deras tillfälliga överenskommelse. Men man menar att kompromisserna uteblev, och därför vägrar man godkänna den satta planen.

Oavsett om man vill skylla på oppositionens ovilja till samverkan eller på styrets oförmåga att kompromissa så är utmaningarna uppenbara. Det verkar i alla fall marknaden tycka.

Det återstår att se vilken sida som ger vika först. En tidig konsekvens av läget är att siffror om den amerikanska arbetsmarknaden dröjer längre. Dessa siffror skulle ge klarhet om nästa räntebesked från Fed. Nu präglas även detta av en ökad osäkerhet.

Senaten röstar om USA:s budget igen klockan 14 amerikansk tid på onsdagen.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

