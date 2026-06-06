Småsparare varnas: Akta dig för att köpa i dippen!

Utförsäljningarna är brutala i en tid när investerarna, inte minst småsparare, har positionerat sig tungt i AI-boomen.

Om raset tilltar i AI-sektorn, som många halvledarbolag har direkt koppling till, riskerar dessa bolag att bli ”de största förlorarna”.

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Flera börsjättar riskerar magplask

Det säger Bret Kenwell, analytiker vid Etoro USA, till Market Watch, och nämner en handfull bolag som befinner sig i riskzonen: Nvidia, Micron, Sandisk, Intel och AMD.

Detta är bara några av aktörerna i branschen som det kan vara fara på taket för, vilket spiller över på många småsparare.

EFN, Handelsbankens ekonomikanal, uppger att Citigroup i en analys varnar investerare från att göra dippköp i halvledar- och AI-bolag som nu straffas på börsen.

Har en björnmarknad triggat i gång?

Enligt Citigroup blinkar dessutom 10 av 18 varningssignaler för att en björnmarknad kan ha dragit i gång globalt, och USA utmärker sig som värst utsatt vid ett sådant scenario med 11,5 varningsblinkers, enligt proffsen.

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Detta är den starkaste indikationen på att ett börskaos kan bryta sedan 00-talets finanskris, framgår det.

”Historiskt har det indikerat potential för accelererande risk. Om fler av signalerna fortsätter att slås på skulle det i allt större utsträckning signalera att dippar inte nödvändigtvis borde köpas”, skriver Citigroup, uppger EFN.

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