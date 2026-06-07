Gruvfamiljen Lundin hoppas genom nybildade Lunr Royalties att växa snabbt genom en aggressiv förvärvsstrategi.
Tiotusentals svenskar får gratisaktier från kursraketen
Det handlar i grunden om en strukturaffär som inleddes under senvintern. Gruvbolaget Lundin Gold (börskurs), vars aktie har varit en av Stockholmsbörsens verkliga succéer de senaste åren, säljer silverintäkterna från sin ecuadorianska flaggskeppsgruva Fruta del Norte.
Köpare är systerbolaget Lunr Royalties, och prislappen landar på drygt 670 miljoner dollar, motsvarande omkring 6 miljarder kronor.
Småspararna ägare i guldkalven
Betalningen för silverströmmarna har skett i form av aktier i det Torontonoterade Lunr Royalties. I stället för att behålla dessa på koncernnivå väljer Lundin Gold nu att skifta ut hela innehavet direkt till sina egna ägare genom en sakutdelning. För de svenska aktieägarna innebär upplägget att man erhåller cirka en aktie i Lunr Royalties för var femte aktie man äger i Lundin Gold.
Affären mellan Lundin Gold slutfördes den 28 maj och för den Torontolistade aktien var sista handelsdag för att ha rätt till utdelningen den 4 juni. Utdelningen till aktieägarna sker den 11 juni, skriver EFN.
”Det gäller dock inte aktieägare som äger Lundin Gold via Euroclear Sverige, det vill säga den aktie som är noterad på Stockholmsbörsen. Dessa kommer i ett första skede att tilldelas ett svenskt depåbevis, via ett så kallat SDR-program som hanteras av mäklarfirman Pareto Securites. Datum för när depåbevisen delas ut kommer att tillkännages veckan som inleds den 15 juni”, uppger Handelsbankens ekonomikanal.
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Lundin Gold har raketfart på börsen
För den svenska småspararkåren är det här en välkommen nyhet. Lundin Gold har seglat upp som en folkaktie i sektorn och lockat till sig stora skaror av privata investerare. Bara via nätmäklarna Avanza och Nordnet finns det tiotusentals konton som i dagarna får ett nytt bolag i sina depåer.
Bolagets vd Adam Lundin, som representerar den yngre generationen i den välkända företagarfamiljen, sticker inte under stol med att ambitionerna är högt ställda. Han förklarar att han vill växa och att bolaget nu har ett kassaflöde som ger möjlighet till en kreditfacilitet för att finansiera nya affärer.
Lundinarvtagaren siktar mot stjärnorna
Målet är att nå en sådan storlek att man kan köpa löpande intäktsströmmar även från utvecklingsprojekt i tidiga skeden.
”Vi vill göra så många affärer som är mänskligt möjligt”, säger Adam Lundin i artikeln.
Inledningsvis ligger fokus på guld och silver eftersom det är inom ädelmetaller som marknaden ger de bästa värderingsmultiplarna. Men portföljen, som utöver silverströmmarna från Ecuador även innehåller framtida intäktsandelar från Ngex Minerals fyndigheter, kan på sikt breddas vilket kan inkludera basmetaller som koppar och järnmalm, eller energi.
Familjen Lundin cementerar i och med detta sin position i råvaruvärlden. Familjen är största ägare i både Ngex Minerals och Lunr Royalties och kontrollerar drygt 27 procent av rösterna i Lundin Gold.
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