Tiotusentals svenskar får gratisaktier från kursraketen

Lundin Gold har raketfart på börsen

För den svenska småspararkåren är det här en välkommen nyhet. Lundin Gold har seglat upp som en folkaktie i sektorn och lockat till sig stora skaror av privata investerare. Bara via nätmäklarna Avanza och Nordnet finns det tiotusentals konton som i dagarna får ett nytt bolag i sina depåer.

Bolagets vd Adam Lundin, som representerar den yngre generationen i den välkända företagarfamiljen, sticker inte under stol med att ambitionerna är högt ställda. Han förklarar att han vill växa och att bolaget nu har ett kassaflöde som ger möjlighet till en kreditfacilitet för att finansiera nya affärer.

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Lundinarvtagaren siktar mot stjärnorna

Målet är att nå en sådan storlek att man kan köpa löpande intäktsströmmar även från utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

”Vi vill göra så många affärer som är mänskligt möjligt”, säger Adam Lundin i artikeln.

Inledningsvis ligger fokus på guld och silver eftersom det är inom ädelmetaller som marknaden ger de bästa värderingsmultiplarna. Men portföljen, som utöver silverströmmarna från Ecuador även innehåller framtida intäktsandelar från Ngex Minerals fyndigheter, kan på sikt breddas vilket kan inkludera basmetaller som koppar och järnmalm, eller energi.

Familjen Lundin cementerar i och med detta sin position i råvaruvärlden. Familjen är största ägare i både Ngex Minerals och Lunr Royalties och kontrollerar drygt 27 procent av rösterna i Lundin Gold.

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