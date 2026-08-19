Dolda börsrasen – aktierna som tappat mest i historisk pyspunka

Raset syns inte i index

Men tittar man på enskilda storbolag blir bilden en annan.

En genomgång Large Cap-lista med hjälp av Avanza visar att 18 aktier har tappat mer än 5 procent den senaste månaden – alltså mer än dubbelt så mycket som börsens samlade nedgång under den aktuella förlustsviten.

Värst är Fenix Outdoor (börskurs Fenix Outdoor), som fallit 17,51 procent. Därefter följer Verisure (börskurs Verisure) med minus 16,49 procent och Securitas (börskurs Securitas) med minus 12,30 procent.

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Beijer Ref (börskurs Beijer Ref) är fjärde sämst med ett tapp på 11,89 procent.

Här är de dolda förlorarna

Hela listan över Large Cap-aktier som tappat mer än 5 procent den senaste månaden ser ut så här:

Aktie Utveckling 1 mån Fenix Outdoor B −17,51 % Verisure −16,49 % Securitas B −12,30 % Beijer Ref B −11,89 % Asker Healthcare −10,06 % AAK −9,80 % Engcon B −9,10 % Sweco A −8,89 % OEM International B −8,77 % Mycronic −7,55 % Sweco B −6,73 % Thule Group −6,23 % AstraZeneca −6,20 % Latour B −5,95 % PPI Public Property Invest −5,93 % Stora Enso A −5,50 % Lifco B −5,43 % Telia Company −5,19 %

Källa: Avanza, klockan 9.45, 19 augusti.

Flera välkända aktier pressas

Det innebär att tre Large Cap-bolag tappat mer än 12 procent på en månad samtidigt som själva börsnedgången framstår som närmast odramatisk.

Även välkända bolag som AstraZeneca (börskurs AstraZeneca), Latour (börskurs Latour), Lifco (börskurs Lifco) och Thule Group (börskurs Thule Group) har tappat betydligt mer än index.

Listan visar därmed hur ett index kan dölja stora kursrörelser i enskilda aktier.

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Det som på ytan ser ut som en långsam pyspunka har för vissa aktieägare redan utvecklats till ett tvåsiffrigt ras.

Först rök 15-årsrekordet

Dagens PS har följt den ovanliga nedgångssviten under veckan.

I måndags skrev vi att Stockholmsbörsen var på väg mot sin nionde raka minusdag. Då var den längsta motsvarande sviten sedan 2011 på väg att tangeras.

Sedan dess har nedgången fortsatt och 2011 års svit har passerats.

Trots antalet röda dagar är skillnaden mot 2011 dramatisk. Då handlade det om ett verkligt börsras, medan den nuvarande nedgången hittills bara summerar till drygt 2 procent.

Historiken gav köpsignal

På tisdagen följde Dagens PS upp utvecklingen med frågan om den ovanliga nedgången i själva verket kunde vara ett köpläge.

I Dagens PS uppföljande artikel om börsens pyspunka lyfte Erik Hansén fram sin historiska genomgång av 213 tillfällen sedan 1996 där börsen fallit minst åtta av tio handelsdagar.

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Vid nedgångar med låg volatilitet hade marknaden stått högre några veckor senare i 75 procent av fallen.

Det viktiga var just skillnaden mellan en utdragen pyspunka och ett panikartat ras, vilket stärkts av grafgurun Johnny Thorsells analys.

Pyspunka med stora hål

På indexnivå finns fortfarande inga tecken på något klassiskt börsras.

Men för den som äger Fenix Outdoor, Verisure, Securitas eller Beijer Ref är nedgången knappast någon liten pyspunka.

Börsens dryga 2-procentiga nedgång döljer med andra ord betydligt större förluster under ytan.

Om den historiska köpsignalen ska fungera även den här gången återstår att se. Men efter elva dagar av börsoro finns det åtminstone gott om enskilda aktier som redan har fått en betydligt hårdare behandling än index antyder.

Läs även: Aktiechefen: Sektorn som kan lyfta på börsen i höst – Dagens PS