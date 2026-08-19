Rapporten krossar förväntningarna – banken ser fortsatt köpläge

Slog förväntningarna rejält

Även när analytikerna justerar för leasing var rapporten betydligt starkare än väntat.

Justerad ebita efter leasing blev 324 miljoner kronor, hela 19 procent över konsensus och 31 procent högre än för ett år sedan, enligt SB1 Markets analys, Swedbanks analysfirma, publicerad på Swedbank Aktiellt.

Vinsten per aktie blev 2,13 kronor, vilket var 22 procent bättre än marknadens förväntningar.

Vd:n gasar

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Mark Jensen, vd för Ambea, lyfter framför allt den växande efterfrågan på omsorg i Norden.

”Vi ökar utvecklingstakten och bygger för framtiden för att möta samhällets ökande behov”, skriver han i rapportens vd-ord.

Expansionen är också omfattande.

Under första halvåret har Ambea tecknat avtal om fler nya omsorgsplatser än under något tidigare helår. Bolaget beskriver själv hur det möter den växande efterfrågan genom både nya enheter och fler kontrakterade omsorgsplatser.

Alla verksamheter bidrar

Det som framför allt imponerar på Swedbanks analytiker Filip Wetterqvist är kvaliteten på resultatförbättringen.

Vardagas ebita ökade till 143 miljoner kronor, drivet av högre beläggning i både nya och etablerade boenden. Norska Stendi mer än fördubblade samtidigt ebita till 54 miljoner kronor, främst tack vare effektivare bemanning efter genomförda omstruktureringar.

Han bedömer därför att resultatöverraskningen är av hög kvalitet eftersom den främst kommer från högre beläggning och förbättrad bemanningseffektivitet.

Humana kan förändra spelplanen

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Samtidigt står Ambea inför en potentiellt betydligt större förändring. I juni lade bolaget ett rekommenderat offentligt bud på konkurrenten Humana.

En kombination av bolagen skulle skapa en ännu större nordisk omsorgsaktör. För Ambea kommer affären samtidigt som den underliggande verksamheten visar allt starkare lönsamhet.

Det fria kassaflödet exklusive IFRS 16 uppgick under kvartalet till 331 miljoner kronor och nettoskulden motsvarade 2,4 gånger ebitda efter leasing, enligt SB1 Markets.

Har länge varit en favorit

Ambea var en analytikerfavorit redan före onsdagens starka rapport.

I maj fanns bolaget med när Dagens PS presenterade Swedbanks tio svenska småbolagsfavoriter. Banken hade då en riktkurs på 175 kronor mot en aktiekurs på 149 kronor, motsvarande en potentiell uppsida på 17,5 procent.

Ännu tidigare uppmärksammade Dagens PS Aktiespararnas köpråd på Ambea. Där pekade analytikerna särskilt på att lönsamhetsförbättringarna skedde på bred front och att balansen mellan priser och kostnadsinflation hade förbättrats.

Dagens rapport ger ytterligare stöd åt den bilden.

Banken ser 23 procents uppsida

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Efter rapporten räknar SB1 Markets med att marknadens prognoser för justerad ebita efter leasing 2026 höjs med 3–5 procent. Analytikerna förväntar sig dessutom att Ambea-aktien reagerar med en hög ensiffrig procentuell uppgång under onsdagen.

Rekommendationen köp upprepas och riktkursen ligger kvar på 180 kronor.

Jämfört med kursen 146,20 kronor inför rapporten motsvarar det en potentiell uppsida på drygt 23 procent.

Efter en rapport där både vinst och marginaler överträffar förväntningarna ser banken alltså ingen anledning att överge Ambea. Tvärtom räknar analytikerna med att resten av marknaden nu tvingas skruva upp sina vinstprognoser.

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