Tionde raka minusdagen på börsen – men gurun har inte panik

Ingen flykt från börsen

Med dagens nedgång inräknat – ned 0.19 procent runt 13-tiden – blir sviten tio röda dagar i följd. Något som inte skett sedan IT-kraschen 2001.

Den beskedliga nedgången är en viktig anledning till att Johnny Torssell, tidigare teknisk analytiker på DNB Carnegie, inte ser någon anledning till panik.

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”Det är en bred men ganska trött nedgång. Det är inte någon sektorspecifik flykt och ingen panik på något sätt”, säger han till Handelsbankens mediekanal EFN.

Den här gången handlar det alltså snarare om en långsam pyspunka än ett regelrätt börsras.

Köparna har dragit sig undan

En viktig pusselbit är omsättningen.

Nedgången har skett under relativt tunn handel, vilket Torssell tolkar som att säljtrycket är begränsat.

Han menar att utvecklingen snarare tyder på att köparna tillfälligt har dragit sig tillbaka och låter kurserna glida nedåt. Vid en panikartad nedgång brukar handelsvolymerna i stället öka när investerare skyndar sig att sälja.

Historiken ger hopp

Torssells resonemang ligger nära den historiska statistik som Erik Hansén nyligen lyfte fram och som Dagens PS skrev om tidigare på tisdagen.

Hansén har studerat 213 tillfällen sedan 1996 där börsen fallit minst åtta av tio handelsdagar.

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Vid nedgångar med låg volatilitet har marknaden stått högre några veckor senare i 75 procent av fallen.

Det är en intressant parallell till dagens situation: antalet röda dagar är extremt, men själva kursrörelserna har varit små.

Här går smärtgränsen

Torssell ser dock inte utvecklingen som riskfri. Han följer framför allt storbolagsindexet OMXS30, som på måndagen stängde på 3 266 punkter.

Särskilt viktig är den tidigare rekordzonen kring 3 220–3 230 punkter enligt grafgurun.

”Det första jag tittar på är den gamla all time high-zonen, 3 220–3 230, det är golvet jag bevakar”, säger Torssell.

Så länge den nivån håller ser han nedgången som just en rekyl.

Vill se köparna återvända

Men att stödet håller räcker inte för att Torssell ska bli mer offensiv. Han vill se en förändring i börsens beteende.

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Framför allt ska kurserna börja stiga samtidigt som omsättningen ökar.

”För mig är signalen en förändring i beteendet, att det börjar gå upp under stigande omsättning”, säger han till EFN.

Han pekar samtidigt på att marknaden är översåld och att investerarnas underliggande riskaptit fortfarande ser stark ut. Därför tror han inte på någon accelererande nedgång så länge stödnivån håller.

Hösten kan ändå bli stökig

Någon omedelbar köprekommendation ger Torssell dock inte. Augusti tillhör historiskt årets svagare börsmånader och även hösten kan bjuda på motvind.

Samtidigt ser han det som ett styrketecken att börsen nyligen nått nya rekord trots den geopolitiska oron.

Torssell lyfter även historiken efter nya börsrekord: i tio tidigare observationer har ett nytt all time high efter en längre paus varit en starkare fortsättningssignal än ett vanligt börsrekord, framför allt på sex till tolv månaders sikt.

Decennier av erfarenhet

Han betonar dock att underlaget är litet.

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Johnny Torssell arbetar numera i det egna bolaget 21Fractal, som han startade tillsammans med två vänner efter att ha lämnat DNB Carnegie i juni 2026 efter 22 år.

Där kombinerar han egen aktiehandel och konsultverksamhet med utbildningar för privatpersoner inom kortsiktig handel.

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