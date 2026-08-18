Aktiechefen: Sektorn som kan lyfta på börsen i höst

Flera tunga år

En småbolagsrevansch skulle innebära ett tydligt trendbrott.

Svenska småbolag har haft flera besvärliga år och fick återigen storstryk av storbolagen under 2025, vilket Dagens PS skrev om inför börsåret 2026.

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Problemen har fortsatt under delar av 2026. Under januari och februari försvann omkring 4 miljarder kronor per månad ur svenska småbolagsfonder, enligt en tidigare genomgång i Dagens PS. Utflödena har skapat ett extra säljtryck eftersom mindre bolag ofta har betydligt sämre likviditet än börsjättarna.

Samtidigt har det funnits vinnare på börsen.

I maj kunde Dagens PS berätta att en svensk småbolagsfond toppade Morningstars lista över årets bästa svenska fonder i samtliga kategorier.

Vinsterna börjar ge börsen stöd

Nu finns ytterligare tecken på att botten på börsen kan vara passerad.

Pareto konstaterade efter juni att analytikernas vinstprognoser för småbolagen för första gången på länge inte hade justerats ned inför rapportsäsongen vilket Placera skrev om.

Det är just förbättrade vinstutsikter som får Hedberg att bli mer positiv.

”Vad gäller positionering på den svenska aktiemarknaden ger senaste rapportperioden stöd åt ökad småbolagsexponering då förutsättningarna för vinsttillväxt stärkts”, säger han i DNB Carnegies marknadskommentar.

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För småbolagen är den svenska konjunkturen särskilt viktig eftersom många har större exponering mot hemmamarknaden än de internationella börsjättarna.

Räntan kan avgöra revanschen

Hedberg är samtidigt inte blind för riskerna.

Den senaste tidens långa rad av röda börsdagar visar att investerarna blivit försiktigare, och han rekommenderar att behålla en del ”torrt krut” för eventuella rekyler på börsen, enligt Carnegie.

Den stora frågan inför hösten är räntorna. En eskalerande konflikt i Mellanöstern skulle enligt Hedberg kunna driva upp oljepris, inflation och ränteförväntningar och därmed hota det positiva börsscenariot.

Men om konjunkturen fortsätter förbättras och bolagsvinsterna följer efter är hans slutsats tydlig: nästa ben i börsuppgången kan bli betydligt bredare – och småbolagen kan stå längst fram i ledet.

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