Efter flera år i skuggan av börsens jättar kan revanschen närma sig för en pressad del av Stockholmsbörsen.
Aktiechefen: Sektorn som kan lyfta på börsen i höst
DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg ser tecken på att vinsterna är på väg åt rätt håll – och tycker att investerare ska öka exponeringen.
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Småbolagen står på tur
Det är småbolagen som Karl Hedberg, aktiechef på DNB Carnegie Private Banking, tror kan få en mer framträdande roll i nästa fas av börsuppgången.
Stockholmsbörsen har satt nya rekord under sommaren, men uppgången har till stor del drivits av större bolag. Nu ser Hedberg tecken på att styrkan breddas.
”Alltfler bolag i småbolagssegmentet uppvisade god vinsttillväxt och stärkte bilden av att en förbättrad svensk ekonomi lyfter vinsterna även för de mindre bolagen”, säger han i en färsk börskommentar från DNB Carnegie.
Rapportperioden har varit viktig. De stora verkstadsbolagen har generellt slagit förväntningarna på både omsättning och vinst, samtidigt som orderingången tagit fart. Men enligt Hedberg är det framför allt den ökade bredden som är intressant inför hösten.
”Sammantaget talar det för en bredare börsuppgång framåt, som inte bara leds av ett fåtal storbolag”, säger han i DNB Carnegies analys.
Flera tunga år
En småbolagsrevansch skulle innebära ett tydligt trendbrott.
Svenska småbolag har haft flera besvärliga år och fick återigen storstryk av storbolagen under 2025, vilket Dagens PS skrev om inför börsåret 2026.
Problemen har fortsatt under delar av 2026. Under januari och februari försvann omkring 4 miljarder kronor per månad ur svenska småbolagsfonder, enligt en tidigare genomgång i Dagens PS. Utflödena har skapat ett extra säljtryck eftersom mindre bolag ofta har betydligt sämre likviditet än börsjättarna.
Samtidigt har det funnits vinnare på börsen.
I maj kunde Dagens PS berätta att en svensk småbolagsfond toppade Morningstars lista över årets bästa svenska fonder i samtliga kategorier.
Vinsterna börjar ge börsen stöd
Nu finns ytterligare tecken på att botten på börsen kan vara passerad.
Pareto konstaterade efter juni att analytikernas vinstprognoser för småbolagen för första gången på länge inte hade justerats ned inför rapportsäsongen vilket Placera skrev om.
Det är just förbättrade vinstutsikter som får Hedberg att bli mer positiv.
Så mycket kapital krävs för 10 000 kronor i månaden i utdelning
Drömmen om att kunna leva på aktieutdelningar lockar många sparare. Men hur stor portfölj krävs egentligen för att få 10 000 kronor i månaden i utdelning?
”Vad gäller positionering på den svenska aktiemarknaden ger senaste rapportperioden stöd åt ökad småbolagsexponering då förutsättningarna för vinsttillväxt stärkts”, säger han i DNB Carnegies marknadskommentar.
För småbolagen är den svenska konjunkturen särskilt viktig eftersom många har större exponering mot hemmamarknaden än de internationella börsjättarna.
Räntan kan avgöra revanschen
Hedberg är samtidigt inte blind för riskerna.
Den senaste tidens långa rad av röda börsdagar visar att investerarna blivit försiktigare, och han rekommenderar att behålla en del ”torrt krut” för eventuella rekyler på börsen, enligt Carnegie.
Den stora frågan inför hösten är räntorna. En eskalerande konflikt i Mellanöstern skulle enligt Hedberg kunna driva upp oljepris, inflation och ränteförväntningar och därmed hota det positiva börsscenariot.
Men om konjunkturen fortsätter förbättras och bolagsvinsterna följer efter är hans slutsats tydlig: nästa ben i börsuppgången kan bli betydligt bredare – och småbolagen kan stå längst fram i ledet.
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