Kina blöder pengar i rekordfart

Det är Bloomberg som rapporterar om det senaste rekordet från Kina. Men den här gången är det inte olympiska guldmedaljer eller industriell tillväxt. Det handlar om kapitalflöden som pekar åt fel håll för kineserna i juli.

“Inhemska banker skickade i nettotermer 58,3 miljarder dollar utomlands på uppdrag av sina kunder för värdepappersinvesteringar förra månaden, enligt data som offentliggjordes sent på fredagen av State Administration of Foreign Exchange. Det är det största månatliga utflödet sedan mätningarna började 2010”, skriver Bloomberg.

Kina storköper tillgångar i Hong Kong

Det handlar i huvudsak om att investerare på fastlandet gör stora investeringar i Hong Kong, efter att regellättnader har möjliggjort ett ökat ägande utanför Kina. Det, i kombination med att utländska investerare har justerat sin exponering mot Kina, har medfört det nya rekordet.

Nästan 60 miljarder dollar lämnade Kina. (Källa: Bloomberg)

Bloomberg förväntar sig att Kina fortsätter att tolerera vissa utflöden under året till följd av den svaga dollarn. Utvecklingen bör gynna yuanens ställning på den globala valutamarknaden. Det är första gången på över ett år som lagstiftarna ökade hur mycket pengar kinesiska investerare får placera i utlandet.

Väntas fortsätta

Enligt Lynn Song, chefekonom på ING, väntas utflödena fortsätta när investerare söker högre risk, men riskerna för yuanen bedöms som begränsade tack vare väntade amerikanska räntesänkningar.

Samtidigt föll utländska innehav av kinesiska obligationer med omkring 300 miljarder yuan, till den lägsta nivån sedan januari 2024, enligt Kinas centralbank. Minskade placeringar i kinesiska depositionscertifikat bidrog också till utflödena. Utländska innehav av NCD:er sjönk med 15 procent i juli – tredje månaden i rad med ökande nedgångar.

Analys:

