AI-frossa på börsen – kraftigt lyft för Saab

Saabaktien rusar uppåt med nästan 7 procent i de inledande handeln, bland annat sedan analytiker på Morgan Stanley höjt sin rekommendation till ”övervikt”.

Marknaden präglas annars av ett globalt tryck nedåt på teknikaktier, där chipbjässar som rapporterande Samsung Electronics och SK Hynix har rasat med tvåsiffriga procenttal.

Till oron för högt värderade aktier i AI-sektorn kommer även en våg av geopolitisk oro sedan ett fartyg fullastat med flytande fossil gas träffats av en projektil nära Omans kust vid utfarten från Hormuzsundet.

Det breda OMXS-index på Stockholmsbörsen inledde handelsveckan med en nedgång på 0,4 procent i måndags.

Sedan årsskiftet ligger indexet på plus 6,7 procent.