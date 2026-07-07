Nato köper in Saabs övervakningsplan

Det beskedet lämnar Natos generalsekreterare Mark Rutte i samband med Natos toppmöte i Ankara.

Vi tar nu Natos lufturna övervaknings- och kontrollförmåga till en ny nivå, säger han.

Den nya övervakningsplanen med Globaleye-systemet ska ersätta Natos amerikanska 14 Awacs-plan, som började användas på 80-talet.

De har tjänat oss väl, men börja nå slutet av sina liv, säger Rutte.

Natoallierade ska nu köpa upp till 10 flygplan med Saabs Globaleye-system i kanadensiska Bombardierflygplan.

Det är ett transatlantiskt program levererad av europeisk och kanadensisk industri, med viktiga bidrag från amerikansk industri, säger Rutte.

Det är en riktig framgångssaga

Enligt Rutte kommer Globaleye att säkerställa Natos övervaknings- och early warningförmåga i årtionden framöver.

Globaleye ger samtidigt övervakning över luft-, hav- och markdomänerna från en enda plattform som ger befälhavare en klar operativ bild., säger Rutte.

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Det är ett beprövat system med förmåga att upptäcka, spåra och identifiera komplexa hot, som drönarsvärmar, ballistiska robotar och kryssningsrobotar.