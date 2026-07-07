Ellos börsnoteras på Nasdaq Stockholm den 8 juli till teckningskursen 60 kronor per aktie. Det är drygt 20 procent under budet på 76,50 kronor som huvudägarna tackade nej till i mitten av juni, enligt vd Hans Ohlsson. Är det köpläge?
Ellos börsnotering: Nobbade 76,50 kronor – noteras till 60 istället
Ellos, som även innefattar Jotex och Homeroom, är ett känt bolagsnamn som många svenskar känner till sedan länge. Sängkläder, gardiner och heminredning har successivt skalats upp och mer och mer har erbjudits.
Det få sparare dock vet är att trots sin starka varumärkeskännedom, så är har det inte gått toppen för bolaget de senaste åren. Dagens PS bevakrar löpande de nordiska e-handelsnoteringarna, senast när branschkollegan Boozt tog steget mot Köpenhamnsbörsen.
Från konkurs till klockringning
Boråsbolaget grundades 1947 och är en av Nordens ledande e-handlare inom mode och hem, enligt prospektet. Moderbolaget gick i konkurs 2024 efter att en obligation förfallit, varpå obligationsägarna tog över.
Noteringen värderar Ellos till omkring 1 485 miljoner kronor och tillför cirka 300 miljoner via nyemitterade aktier. Ankarinvesterare har tecknat för 203 miljoner, motsvarande cirka 14 procent.
De släpper med andra ord in nya ägare drygt 20 procent billigare än vad de själva nyss tackade nej till.
Pengarna ska främst gå till drift och tillväxt, i andra hand till förvärv och sist till att minska skulden, enligt bolaget.
Anmälningstiden för vanliga sparare stänger klockan 15:00 den 7 juli.
Motorn heter Elpy
Ellos omsatte 3 464 miljoner kronor 2025 med ett justerat EBITA på 219 miljoner, och en marginal på 6,3 procent, enligt bolaget. Målet är över 8 procent på sikt. Egna varumärken står för 61 procent av varuförsäljningen, och betaltjänsten Elpy används i ungefär 61 procent av de nordiska köpen.
Ordförande Morten Astrup har antytt att Elpy kan bli ett eget bolag och att aktien kan användas som betalning vid förvärv, enligt Affärsvärlden. Där finns uppsidan.
Till skillnad från många nynoteringar går Ellos alltså med vinst och drar in pengar löpande.
Vad rabatten döljer
Konkurrensen är stenhård. Inom mode online i Sverige är Ellos fyra med 3 procent, efter Zalando, H&M och Boozt, enligt EFN. Mäklarhuset Pareto är både rådgivare i affären och storägare.
En genomgång av omkring 370 svenska noteringar visar att avkastningen styrs mer av ägarstruktur och mognad än av tajmning, och att tunga namn som Klarna och Verisure fallit 66 respektive 36 procent sedan debuten, enligt Realtid.
Den kanske största risken på kort sikt är att flera ägare kan vilja sälja när de så kallade inlåsningsavtalen, alltså löftena att inte sälja direkt, löper ut. Då kan utbudet av aktier öka och kursen pressas.
PS analys
Vår bedömning är att det inte finns något självklart köpläge just nu. För de flesta småsparare är det klokare att vänta än att teckna innan noteringen.
Rabatten mot det avvisade budet ger en viss krockkudde, och bolaget är lönsamt med en trolig uppsida i Elpy. Mot det står dock ett inbyggt säljtryck när inlåsningarna släpper, en trång bransch och en rådgivare med eget intresse i affären.
För den som tror på marginalresan mot 8 procent, ser värdet i Elpy och tål rejäla kurssvängningar kan en mindre post i teckningen vara försvarbar. För alla andra väger det tyngre att låta Ellos först visa att vinsten fortsätter växa som ett noterat bolag, och sedan kliva in när bilden klarnat efter de första rapporterna.
Detta är en analys och inte personlig investeringsrådgivning. Gör alltid din egen bedömning utifrån din ekonomi och risktålighet.
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