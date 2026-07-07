Ellos börsnotering: Nobbade 76,50 kronor – noteras till 60 istället

Motorn heter Elpy

Ellos omsatte 3 464 miljoner kronor 2025 med ett justerat EBITA på 219 miljoner, och en marginal på 6,3 procent, enligt bolaget. Målet är över 8 procent på sikt. Egna varumärken står för 61 procent av varuförsäljningen, och betaltjänsten Elpy används i ungefär 61 procent av de nordiska köpen.

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Ordförande Morten Astrup har antytt att Elpy kan bli ett eget bolag och att aktien kan användas som betalning vid förvärv, enligt Affärsvärlden. Där finns uppsidan.

Till skillnad från många nynoteringar går Ellos alltså med vinst och drar in pengar löpande.

Vad rabatten döljer

Konkurrensen är stenhård. Inom mode online i Sverige är Ellos fyra med 3 procent, efter Zalando, H&M och Boozt, enligt EFN. Mäklarhuset Pareto är både rådgivare i affären och storägare.

En genomgång av omkring 370 svenska noteringar visar att avkastningen styrs mer av ägarstruktur och mognad än av tajmning, och att tunga namn som Klarna och Verisure fallit 66 respektive 36 procent sedan debuten, enligt Realtid.

Den kanske största risken på kort sikt är att flera ägare kan vilja sälja när de så kallade inlåsningsavtalen, alltså löftena att inte sälja direkt, löper ut. Då kan utbudet av aktier öka och kursen pressas.

PS analys

Vår bedömning är att det inte finns något självklart köpläge just nu. För de flesta småsparare är det klokare att vänta än att teckna innan noteringen.

Rabatten mot det avvisade budet ger en viss krockkudde, och bolaget är lönsamt med en trolig uppsida i Elpy. Mot det står dock ett inbyggt säljtryck när inlåsningarna släpper, en trång bransch och en rådgivare med eget intresse i affären.

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För den som tror på marginalresan mot 8 procent, ser värdet i Elpy och tål rejäla kurssvängningar kan en mindre post i teckningen vara försvarbar. För alla andra väger det tyngre att låta Ellos först visa att vinsten fortsätter växa som ett noterat bolag, och sedan kliva in när bilden klarnat efter de första rapporterna.

Detta är en analys och inte personlig investeringsrådgivning. Gör alltid din egen bedömning utifrån din ekonomi och risktålighet.

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