Donald Trump – mest lik Caligula eller Nero?

”Förklarade krig mot Engelska kanalen”

Caligula är bland annat känd för att ha gjort sin häst till konsul och förklarat krig mot havsguden Poseidon.

Och det är en klockren jämförelse med Donald Trump, tycker Jeffrey Frankel, professor i kapitalbildning och tillväxt vid Harvard Universitys Kennedy School. En text om Donald Trump har fått rubriken ”Caligula reinkarnerad”.

”Caligula satte Rom i konkurs, byggde lyxvillor och anordnade enorma fester. Han skyllde sina problem på sin föregångare, Tiberius. Han frossade i guldmynt. Han insisterade på att folk skulle dyrka honom som gud. Han satte byster av hans huvud på gudastatyer. Han förödmjukade senatorer genom att få dem att kyssa hans fötter eller springa framför hans vagn i flera kilometer. Han försökte göra sin häst till konsul. Han förklarade krig mot Engelska kanalen. Han hade sexuella relationer med sina tre systrar, bland många andra. Under ett gladiatorspektakel lät han på ett infall kasta in en hel del av publiken i arenan för att attackeras av lejonen.”

”Parallellerna med Trump är otaliga. Den amerikanske presidenten har en lång historia av sexuella övergrepp och har upprepade gånger uttryckt intresse för att ha sex med sin dotter, Ivanka. Medan vanliga amerikaner kämpar för att få ekonomin att gå ihop anordnar han extravaganta fester på sin resort i Mar-a-Lago. Han frossar i kryptovalutor, har lagt till gulddekorationer i Ovala rummet och jämnat Vita husets historiska östra flygel med marken för att bygga en massiv balsal. Och han skyller sin föregångare, Joe Biden, för alla Amerikas problem”, skriver professorn.

Också Dagens Nyheter och The Guardian har gjort jämförelsen.

Nero spenderade statskassan – på sig själv

Andra föredrar jämförelser med Nero.

Samtida källor beskriver Nero som en tyrannisk, självupptagen och dekadent härskare. Historikern Tacitus menar att romarna såg honom som tvångsmässig och korrupt, medan Suetonius skriver att många trodde att Nero själv låg bakom den stora branden i Rom för att kunna bygga sitt praktfulla palats, det så kallade “Gyllene huset”.

”Nero spelade fiol. Donald Trump spelar golf”, twittrade demokraternas ledare Chuck Schumer i fjol med referens till den kända berättelsen om att Nero spelade fiol när Rom brann.

The Spectator har gjort en lång analys om att Nero verkligen var förtjust i guld, precis som Trump är. Även i Aftonbladet har jämförelsen gjorts.

Kristersson som Nerva?

Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson då? Vi frågade Chat-GPT efter svar (och fick tjata en del för att få det).

Förslaget var Nerva, som fick styra upp efter just Neros kaos. Nerva var en slags kompromisslösning, acceptabel för tillräckligt många grupper för att hålla saker och ting rullande – vilket han lyckades rätt bra med, och med detta grundade en dynasti som härskade över Rom i 100 år.

Taget väl, Ulf?

