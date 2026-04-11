Nya bilder på "Trumpbågen": Ska bli 76 meter hög

Den så kallade “Arc de Trump” är en del av Trumps ambition att skapa ett bestående arv under sin andra mandatperiod. Enligt de senaste ritningarna, framtagna av Harrison Design, ska monumentet bli cirka 76 meter högt (250 fot) och prydas av en 18 meter hög (60 fot) gyllene staty av Frihetsgudinnan, rapporterar The Guardian.

Avskedade ledamöter

Konstruktionen planeras även inkludera en utsiktsplattform, och texten ”One Nation Under God” ska löpa över toppen.

Förslaget har lämnats in till Commission of Fine Arts (CFA), som väntas behandla ärendet vid sitt nästa möte den 16 april.

Trump avskedade samtliga sex ledamöter i kommissionen förra året och ersatte dem med personer lojala mot honom. CFA är en av två instanser som ansvarar för att godkänna presidentens föreslagna balsal vid Vita huset. Trots att projektet godkändes i februari stoppades byggstarten senare av en federal domare. Vid det laget hade dock den historiska östra flygeln redan rivits.

(Foto: CFA) (Foto: CFA) (Foto: CFA) (Foto: CFA)

Den andra instansen, National Capital Planning Commission (NCPC), som leds av en av Trumps tidigare advokater, gav också klartecken till byggprojektet. Statusen är dock fortsatt osäker efter domstolsbeslutet.

Kostnaden inte fastställd

Enligt Vita huset kan triumfbågen bli “ett av de mest ikoniska landmärkena inte bara i Washington DC utan i hela världen”. Det uppgav talespersonen Davis Ingle i ett uttalande. Han framhöll också att placeringen, nära Arlington National Cemetery, ska fungera som en visuell påminnelse om de uppoffringar som amerikanska soldater gjort genom landets 250-åriga historia.

ANNONS

Kostnaden för ”Trumpbågen” är ännu inte fastställd, men enligt Vita huset väntas finansieringen bestå av en kombination av offentliga och privata medel.

