Fängelse i decennier hotar befäl – vann pengar på Venezuela-operation

Försökte sopa igen spåren

Pengarna som han vann på Polymarket överförde han, enligt uppgift, till ett utländskt kryptovalutakonto för att därefter sätta in dem på ett onlinemäklarkonto. Han ska också ha försökt dölja sin identitet i samband med transaktionen och senare ha bett Polymarket på falska premisser att radera hans användarkonto, samt ändrat e-postadress till ett annat namn än hans eget till kryptovalutabörskontot.

Riskerar långt fängelsstraff

Han riskerar nu maxstraffet 20 års fängelse för den grövsta åtalspunkten, elektroniskt bedrägeri, och upp till tio års fängelse för vart och ett av övriga åtalspunkter.

Van Dyke hade skrivit på ett sekretessavtal om att inte röja USA:s panerade operation i Venezuela till obehörig.

Han uppges ha varit i tjänst i den amerikanska armén sedan 2008. Avslöjandet om hans spelfusk kommer samtidigt som Polymarket och även Kalshi vuxit i popularitet hos spelbenägna insideraktörer, däribland politiker som dessutom blivit bötfällda för ”politisk insiderhandel”.

Polymarket: Systemet fungerar

Polymarket kommenterar agerandet och gripandet nu av Van Dyke med att plattformen nyligen har utökat sina ”regler för marknadsintegritet för att bekämpa insiderhandel” och man samarbetar med det amerikanska justitiedepartementet för att förhindra den typen av vadslagning.

”Insiderhandel hör inte hemma på Polymarket. Dagens gripande är ett bevis på att systemet fungerar”, heter det.

Åtalas även civilrättsligt

Utöver justitiedepartementets åtal mot Van Dyke har Commodity Futures Trading Commission, som reglerar prognosmarknader, väckt åtal mot honom i en civilrättslig stämning för tre fall av brott mot råvarubörslagen. Den dessa åtal hanteras av Manhattans federala domstol.

Det är för övrigt samma domstol som hanterat åtalen för konspiration till kokainimport, vapenbrott och terrorism mot Venezuelas tillfångatagna president Nicolás Maduro, och åtalen om kokainkonspiration och vapenbrott mot hans fru Cilia Flores.

Trump: Hela världen är ett kasino

Det uppger CNBC som citerar president Donald Trumps kommentar till en reporter om åtalet mot den amerikanska sergeanten:

”Ni vet, hela världen har tyvärr blivit något av ett kasino.”

New York Times har tidigare avslöjat att Trumps son, Donald Trump Jr är rådgivare och investerare till Polymarket, och även rådgivare till Kalshi.

