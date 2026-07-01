Porr, rollspel och allmän erotik. Enligt anonyma ex-anställda på Elon Musks X AI är hälften av AI-modellen Groks trafik inom de sektorerna.
Uppgifter om Musks X AI: "Mer än hälften är porr"
Elon Musk och hans rymdbolag Space X stod nyligen för den största börsintroduktion världen sett.
De tre delar koncernen vilar på är rymd, Starlink och AI med AI-utvecklaren X AI.
Där finns chatboten Grok, integrerad i X.
Bolaget har i närtid lanserat en uppgraderad videomodell. Alltmer fokus har lagts på video- och bildgenerering.
När Space X skulle noteras pekade man bland annat på hur populära de AI-baserade videoverktygen var.
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”Stor del handlar om porr”
Nu skriver The Information om hur en stor del av efterfrågan kring Grok handlar om porr.
Två anonyma tidigare anställda säger att de uppskattar att mer än hälften av trafiken hos X AI-modell är vad som förkortas NSFW, Not Safe For Work.
Det innebär att Grok används för faktisk porr liksom för vad de tidigare anställda kallar ”rollspelschattar för vuxna” och ”enorma mängder förfrågan om erotik”.
I Sverige råkade Grok i blåsväder i vintras sedan användare på X skapat avklädda bilder av verkliga personer.
En av dem som råkade ut för det var KD-ledaren och energiministern Ebba Busch, som avbildades i bikini, underkläder och burka, påminner SvD.
Har lagt undan till skadestånd
Inför börsnoteringen av Space X uppgav koncernen att Grok då hade 117 miljoner användare, en siffra från första kvartalet 2026.
Space X AI-division omsatte under fjolåret 3,2 miljarder dollar, med intäkter både från Grok och annonsering på X.
Uppgifter The Information förmedlar talar om att Elon Musks bolag ska ha lagt undan 530 miljoner dollar, för eventuella rättskostnader kopplade till innehåll och användning.
Space X har tidigare varnat för att Grok kan ge ”generering av explicit innehåll” samt ”potentiellt bilder utan samtycke” eller ”exploaterande bildmaterial”, vilket i det moraliska hyckleriets högborg USA naturligtvis är dynamit.
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