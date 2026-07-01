Uppgifter om Musks X AI: "Mer än hälften är porr"

Bolaget har i närtid lanserat en uppgraderad videomodell. Alltmer fokus har lagts på video- och bildgenerering.

När Space X skulle noteras pekade man bland annat på hur populära de AI-baserade videoverktygen var.

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”Stor del handlar om porr”

Nu skriver The Information om hur en stor del av efterfrågan kring Grok handlar om porr.

Två anonyma tidigare anställda säger att de uppskattar att mer än hälften av trafiken hos X AI-modell är vad som förkortas NSFW, Not Safe For Work.

Det innebär att Grok används för faktisk porr liksom för vad de tidigare anställda kallar ”rollspelschattar för vuxna” och ”enorma mängder förfrågan om erotik”.

I Sverige råkade Grok i blåsväder i vintras sedan användare på X skapat avklädda bilder av verkliga personer.

En av dem som råkade ut för det var KD-ledaren och energiministern Ebba Busch, som avbildades i bikini, underkläder och burka, påminner SvD.

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