Nordamerika vill ha lastbilar i massor – Volvo och Traton lyfter

Volvos orderingång för lastbilar ökade med 33 procent till 63 412 fordon. Traton redovisade en ökning på 44 procent till 94 169 fordon. Det rapporterar Affärsvärlden.

Mer än en fördubbling

Efter rapporten steg Tratonaktien omkring 10 procent, medan Volvoaktien handlades omkring oförändrat.

Volvos vd Martin Lundstedt beskriver efterfrågan i Nordamerika som ”exceptionellt stark”, skriver Affärsvärlden.

Enligt bolaget mer än fördubblades orderingången i regionen jämfört med samma period i fjol.

Även Traton pekar ut Nordamerika som den viktigaste förklaringen till den kraftiga uppgången.

Bolaget uppger att en mycket stark efterfrågan på tunga lastbilar i klass 8, tillsammans med uppskjutna beställningar från förra året, bidrog till att orderingången mer än fördubblades i regionen.