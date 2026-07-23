De två lastbilsjättarna Volvo och Traton kunde båda rapportera ökade försäljningar av lastbilar. Många av dem säljs till en viss region.
Nordamerika vill ha lastbilar i massor – Volvo och Traton lyfter
Volvo och Traton redovisar båda en betydligt starkare orderingång än väntat under det andra kvartalet.
Det är Nordamerika som den tydliga drivkraften bakom utvecklingen.
Volvos orderingång för lastbilar ökade med 33 procent till 63 412 fordon. Traton redovisade en ökning på 44 procent till 94 169 fordon. Det rapporterar Affärsvärlden.
Mer än en fördubbling
Efter rapporten steg Tratonaktien omkring 10 procent, medan Volvoaktien handlades omkring oförändrat.
Volvos vd Martin Lundstedt beskriver efterfrågan i Nordamerika som ”exceptionellt stark”, skriver Affärsvärlden.
Enligt bolaget mer än fördubblades orderingången i regionen jämfört med samma period i fjol.
Även Traton pekar ut Nordamerika som den viktigaste förklaringen till den kraftiga uppgången.
Bolaget uppger att en mycket stark efterfrågan på tunga lastbilar i klass 8, tillsammans med uppskjutna beställningar från förra året, bidrog till att orderingången mer än fördubblades i regionen.
Blandade resultat i Asien
I Europa och Sydamerika fortsatte efterfrågan att utvecklas positivt, men i en betydligt lugnare takt. Asien uppvisade samtidigt en mer blandad utveckling.
Trots den starka orderingången har Volvos omsättning minskat något under årets första sex månader.
Omsättningen uppgick till 237 miljarder kronor, en nedgång med 3 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Traton redovisade däremot en i stort sett oförändrad omsättning på 22 miljarder euro under det första halvåret.
Bättre lönsamhet
Båda bolagen förbättrade samtidigt lönsamheten. Traton ökade sin justerade rörelsemarginal till 7,0 procent från 6,3 procent ett år tidigare.
Volvo redovisade en justerad rörelsemarginal på 11,7 procent, jämfört med 11,0 procent under motsvarande period 2025.
Aktierna har utvecklats starkt under året. Efter torsdagens uppgång är Tratonaktien upp omkring 33 procent sedan årsskiftet, medan Volvoaktien har stigit cirka 19 procent.
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