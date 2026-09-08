Scania går samman med Toyota i en satsning på vätgasdrivna lastbilar. Totalt ska 40 fordon utrustas med Toyotas senaste bränslecellssystem på 300 kilowatt och köra i vanlig kommersiell trafik med start under första kvartalet 2027
Scanias elmål rivet – bygger nu 40 vätgaslastbilar
Uppgifterna kommer från Ny Teknik, och de är anmärkningsvärda. Scania anser nämligen samtidigt att tekniken är sämre.
Tony Sandberg, ansvarig för Scanias Pilot Partner-program, sa till samma tidning i februari att:
Analyserna visar att det är mycket mindre energieffektivt att köra på vätgas jämfört med batterier.
Vägen hit var inte spikrak
Under hela år 2023 levererade Scania 222 ellastbilar. Under första kvartalet år 2024 blev det 47 stycken, en minskning med 36 procent, samtidigt som 26 000 dieselfordon rullade ut.
Först skylldes det på batteritillverkaren Northvolt, som vd Christian Levin pekade ut i Svenska Dagbladet. Redan då låg dock problemet i efterfrågan.
Scanias PR-chef Jennie Cato pekade i stället ut priset och laddmöjligheterna, och beskrev insatsen så här:
Vi har ju satt hela företaget i pant i princip. Vi har investerat miljardbelopp.
Delmålet var att var tionde såld lastbil skulle vara eldriven 2025. Utfallet blev knappt en på hundra. Den 29 maj i år föll därför även 2030-målet om att 50 procent ska vara eldrivna.
Levin sa till DN att:
Om man är på 1 procent och det är 2026 så blir det lite larvigt att prata om 50 procent till 2030.
Toyota vill åt infrastrukturen
Samarbetet med Toyota handlar om något annat än effektivitet. Bolaget menar att tunga transporter kan skapa tillräcklig efterfrågan för att bygga ut Europas vätgasinfrastruktur.
Mer om projektet presenteras på IAA Transportation den 14 september. Dagen efter presenterar Volvo Group, Daimler Truck, Toyota och Bosch sina planer för ett gemensamt vätgasekosystem.
PS analys
Dessa 40 lastbilar betyder inte att Scania byter riktning helt, utan snarare försäkrar sig med hängslen och livrem. Ett bolag som har satt hela firman i pant på batterier, och som nu ligger kring en procent, har råd att lägga en liten summa på det andra spåret. Särskilt med hänsyn till vem som står för notan.
Det är nämligen Toyota som levererar bränslecellerna, och i utbyte får de testdata från Europas hårdaste driftsmiljöer. Scania å andra sidan får pröva tekniken utan att behöva lägga tid och resurser på att utveckla den själv från grunden.
Samtidigt går grundverksamheten starkt. Traton fick order på 181 900 fordon under första halvåret, 30 procent fler än året innan, och Scania redovisade en rörelsemarginal på 11,3 procent, enligt Bussmagasinet. Så länge dieseln betalar räkningarna har Scania råd att hålla båda dörrarna öppna.
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