Scanias elmål rivet – bygger nu 40 vätgaslastbilar

Analyserna visar att det är mycket mindre energieffektivt att köra på vätgas jämfört med batterier.

Vägen hit var inte spikrak

Under hela år 2023 levererade Scania 222 ellastbilar. Under första kvartalet år 2024 blev det 47 stycken, en minskning med 36 procent, samtidigt som 26 000 dieselfordon rullade ut.

Först skylldes det på batteritillverkaren Northvolt, som vd Christian Levin pekade ut i Svenska Dagbladet. Redan då låg dock problemet i efterfrågan.

Scanias PR-chef Jennie Cato pekade i stället ut priset och laddmöjligheterna, och beskrev insatsen så här:

Vi har ju satt hela företaget i pant i princip. Vi har investerat miljardbelopp.

Delmålet var att var tionde såld lastbil skulle vara eldriven 2025. Utfallet blev knappt en på hundra. Den 29 maj i år föll därför även 2030-målet om att 50 procent ska vara eldrivna.

Levin sa till DN att:

Om man är på 1 procent och det är 2026 så blir det lite larvigt att prata om 50 procent till 2030.