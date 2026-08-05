Börsen: Rekordhandel i USA och AI-eufori i Asien

Läs också: Världsbanken: AI kommer att hjälpa fattiga länders ekonomi Realtid

Det gav Wall Street i New York bränsle

Starka kvartalsresultat och nya prisfall på oljemarknaden gav Wall Street bränsle, liksom ökad optimism om en öppning av Hormuzsundet, konstaterar norska Dagens Næringsliv.

I Asien är det stigande förhoppningar på AI, artificiell intelligens, som är drivmedlet.

Aktierna i Softbank är upp med över 10 procent och drar med sig flera andra teknikföretags aktier upp i medvinden. Även tillväxtaktier är draglok.

Före dagens befriande förlossning för teknikbolagen har aktierna i sektorn i Asien kantats av hög volatilitet, särskilt Sydkoreas marknad för halvledarbolag har, skriver CNBC, ”pendlat mellan kraftiga förluster och rekordvinster under de senaste handelsdagarna”.