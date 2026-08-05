Asiens börser skuggar Wall Streets börsfest på tisdagen med Softbank i täten. Här är bakgrunden till de glada stämningen. bland investerare.
Börsen: Rekordhandel i USA och AI-eufori i Asien
Aktierna i japanska Softbank sticker i väg upp med över 10 procent på aktiemarknaden i Asien under onsdagen.
Den muntra börsutvecklingen i regionen kommer sedan aktiemarknaden i USA på tisdagen avslutat på rekordnivåer. Tekniktunga Nasdaq Composite noterade en uppgång på 2,6 procent, det breda jämförelseindexet S&P 500 lyfte 1,9 procent och industritäta Dow Jones rundade av på plus med 1,7 procent.
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Det gav Wall Street i New York bränsle
Starka kvartalsresultat och nya prisfall på oljemarknaden gav Wall Street bränsle, liksom ökad optimism om en öppning av Hormuzsundet, konstaterar norska Dagens Næringsliv.
I Asien är det stigande förhoppningar på AI, artificiell intelligens, som är drivmedlet.
Aktierna i Softbank är upp med över 10 procent och drar med sig flera andra teknikföretags aktier upp i medvinden. Även tillväxtaktier är draglok.
Före dagens befriande förlossning för teknikbolagen har aktierna i sektorn i Asien kantats av hög volatilitet, särskilt Sydkoreas marknad för halvledarbolag har, skriver CNBC, ”pendlat mellan kraftiga förluster och rekordvinster under de senaste handelsdagarna”.
Ökade förhoppningar på Asiens halvledare
Nu bedöms utsikterna ha stärks för både amerikanska halvledaraktier som asiatiska.
Ortus Advisors strateg Andrew Jackson förväntar sig, framgår det, att Softbank utökar sina vinster genom sitt majoritetsägda dotterbolag Arm Holdings inom chipdesign.
Bloomberg rapporterar att statsobligationer stiger tillsammans med guld medan oljan alltså faller i likhet med dollarkursen.
Expert: ”Detta är lugnande för investerare”
När det gäller teknikbolagens uppsving anses det inte vara en tillfällighet.
”Teknikresultaten under den senaste veckan visar tydligt att AI-investeringar kommer att fortsätta öka kraftigt”, säger Vey-Sern Ling, vd på Union Bancaire Privée och tillägger, enligt Bloomberg:
”Detta är lugnande för investerare, särskilt med tanke på att värderingarna nu ser mycket mer rimliga ut efter den senaste korrigeringen.”
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