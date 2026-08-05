Nu kan EU-kommissionen för första gången utreda, kräva åtgärder av och bötfälla utvecklare av kraftfulla AI-modeller som ChatGPT och Claude. Det gör Bryssel till världens mest inflytelserika AI-regulator. Men myndigheten som ska sköta jobbet är kraftigt underbemannad, och står nu i skottlinjen mellan Washington och en bransch som utvecklas snabbare än lagstiftningen hinner med.
EU blir världens AI-polis: med bara 35 personer på jobbet
Den nya EU-förordningen om AI är världens första heltäckande lag på området. Och från i söndags kan EU-kommissionen faktiskt kan använda sina påföljder: utreda, kräva rättelser och bötfälla bolag som bryter mot reglerna
Redovisa AI-träning och användning
Det lagen säger är att utvecklare av så kallade generella AI-modeller (GPAI), de stora språkmodeller som ligger bakom chattbotar och bildgeneratorer är skyldiga att redovisa träningsdata och ge användare information om modellernas förmågor.
Extra hårda krav gäller för de mest avancerade ”frontier”-modellerna, där utvecklare måste identifiera och minska risker för samhället i stort.
Frivillig kod
De flesta ledande AI-utvecklare i Europa och USA västerländska AI-labb har skrivit under en frivillig uppförandekod som EU-kommissionen godkänt för att visa hur kraven ska uppfyllas.
Men alla är inte med på det tåget. Meta har till exempel vägrat skriva på.
Små resurser
Problemet är resurserna. EU:s AI-byrå, som ska sköta hela tillsynen, har enligt en tjänsteman vid kommissionen omkring 145 anställda totalt.
Men bara en bråkdel av dem arbetar specifikt med tillsyn av de kraftfullaste modellerna, uppskattningsvis runt 35 personer, enligt AI-forskaren Théophile Touzet. Det kommer sannolikt att krävas över 150 personer.
Rekryteringen går dock långsamt. Till stor del beroende på EU:s stela lönenivåer, som hamnar i svår konkurrens med den privata sektorns AI-löner.
Inte populärt i Washington
Samtidigt riskerar Bryssel politisk motvind. Trumpadministrationen har flera gånger reagerat kraftigt när EU:s digitala regelverk drabbat amerikanska techbolag. Senast i samband med böter mot Google under EU:s marknadslag i juli.
”Risken är att den nuvarande amerikanska administrationen behandlar det här som en attack mot amerikanska kommersiella intressen”, säger EU-parlamentarikern Michael McNamara.
Debatt om fokus
Det finns även en intern debatt om vad tillsynen bör prioritera.
Efter att både Anthropics Mythos-modell stoppats av amerikanska exportrestriktioner på grund av oro för cyberförmågor, och en AI-agent från OpenAI hackat sig in i ett AI-bolag under ett test, finns en risk att AI-byrån fokuserar enbart på sådana dramatiska säkerhetsrisker.
Laura Lazaro Cabrera vid Center for Democracy & Technology varnar för just det: ”Kommissionen måste stå emot frestelsen att lägga alla sina tillsynsresurser på cybersäkerhet och risker för kontrollförlust. Tillsynen ska inte styras av rubriker, utan ta hänsyn till hela bredden av risker.”