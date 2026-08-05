EU blir världens AI-polis: med bara 35 personer på jobbet

Frivillig kod

De flesta ledande AI-utvecklare i Europa och USA västerländska AI-labb har skrivit under en frivillig uppförandekod som EU-kommissionen godkänt för att visa hur kraven ska uppfyllas.

Men alla är inte med på det tåget. Meta har till exempel vägrat skriva på.

Små resurser

Problemet är resurserna. EU:s AI-byrå, som ska sköta hela tillsynen, har enligt en tjänsteman vid kommissionen omkring 145 anställda totalt.

Men bara en bråkdel av dem arbetar specifikt med tillsyn av de kraftfullaste modellerna, uppskattningsvis runt 35 personer, enligt AI-forskaren Théophile Touzet. Det kommer sannolikt att krävas över 150 personer.

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Rekryteringen går dock långsamt. Till stor del beroende på EU:s stela lönenivåer, som hamnar i svår konkurrens med den privata sektorns AI-löner.

Inte populärt i Washington

Samtidigt riskerar Bryssel politisk motvind. Trumpadministrationen har flera gånger reagerat kraftigt när EU:s digitala regelverk drabbat amerikanska techbolag. Senast i samband med böter mot Google under EU:s marknadslag i juli.

”Risken är att den nuvarande amerikanska administrationen behandlar det här som en attack mot amerikanska kommersiella intressen”, säger EU-parlamentarikern Michael McNamara.

Debatt om fokus

Det finns även en intern debatt om vad tillsynen bör prioritera.

Efter att både Anthropics Mythos-modell stoppats av amerikanska exportrestriktioner på grund av oro för cyberförmågor, och en AI-agent från OpenAI hackat sig in i ett AI-bolag under ett test, finns en risk att AI-byrån fokuserar enbart på sådana dramatiska säkerhetsrisker.

Laura Lazaro Cabrera vid Center for Democracy & Technology varnar för just det: ”Kommissionen måste stå emot frestelsen att lägga alla sina tillsynsresurser på cybersäkerhet och risker för kontrollförlust. Tillsynen ska inte styras av rubriker, utan ta hänsyn till hela bredden av risker.”