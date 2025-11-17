Dagens PS
Därför borde vänstern älska börsen

Borde vänstern lära sig att älska börsen? Det tycker i alla fall Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

KOMMENTAR AI-jätten Nvidia börsutveckling, som nyss passerade 5 trillioner dollar i värde, visar varför vänstern borde älska börsen menar Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs.

“Få skapelser kan omfördela kapital mellan grupper och människor på ett så effektivt sätt som aktiemarknaden”, skriver han i en ny krönika där han lanserar tre konkreta förslag för vänstersidan av politiken att driva.

Det här är en kommentar och åsikter som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Att sysselsätta sig eller bli sysselsatt

Mat på bordet och tak över huvudet.

Det är det enkla svaret på vad som får miljarder människor att överhuvudtaget gå upp ur sängen på morgonen.

Det vanligaste sättet för de flesta av oss att lösa den ekvationen, under de senaste 100 åren i alla fall, är att helt enkelt ta en anställning.

Några lyckas sysselsätta sig själva och bli företagare. Några har till och med en talang, ett driv och en förmåga att bygga bolag som även skapar anställningsmöjligheter för många fler än sig själva.

Var ska framtidens försörjning komma ifrån?

Så har det historiskt sett ut och på så sätt har “vanligt folk” kunnat försörja sig och stater ta in skatt som bidragit till ett välfärdssamhälle som Sverige.

I takt med den ökade AI-fieringen av samhället har dock oron växt för att antalet arbetstillfällen, och särskilt av det enklare slaget, kommer bli färre.

Var ska jobben komma, hur ska människor med enklare utbildning kunna försörja sig och hur undviker vi en samhällsutveckling där bara några få berikar sig?

Kanske kan Nvidia, AI-bolaget som drivit på den nya tekniken mer än något annat, också ge oss svaret på framtidens försörjning.

Ny historisk milstolpe för Nvidia

Nyligen nådde Nvidia en helt ny historisk milstolpe när man som första bolag någonsin för en kort stund passerade gränsen fem biljoner dollar i börsvärde.

Det är dels spektakulärt för att summan är så ofantligt hög.

Hade Nvida varit ett land hade det varit ett av klotets topp fem största ekonomier, större än Japan och Indien. Börsvärdet motsvarar runt 3,5 procent av hela världens BNP.

Men det är också häpnadsväckande utifrån hur fort det gått på börsen.

Sommaren 2023, i maj närmare bestämt, passerade AI-giganten för första gången över en biljon dollar i marknadsvärde. Och nu alltså fem biljoner bara drygt 2 år senare.

Bara 36 000 anställda

Grundaren och vd:n Jensen Huang har givetvis blivit ofantligt rik på kuppen.

Det har också många många fler både i USA och utomlands. Men inte genom att ta anställning på Nvidia.

Bolaget har nämligen bara runt 36 000 anställda världen över (siffran från början av 2025).

År 2022 rapporterades att antalet anställda i AI-bolaget var drygt 22 400 stycken. Under tre år har alltså Nvidia ökat sin personalstyrka med över 14 000 personer eller 60 procent.

Fanstatiskt skulle många tycka. Men sätt det i relation till att aktiekursen under samma period stigit 1090 procent och alla förstår genast var i det stora värdebidraget till samhället ligger.

Ägs av över 100 000 svenskar på börsen

Enbart på Avanza, Sverige största nätmäklare med över 2,2 miljoner kunder, finns det i skrivande stund 99 555 svenskar som äger aktier i Nvidia.

Alltså nära 3 gånger så många som bolaget totalt har anställda i hela världen.

Vi är nog få här hemma som har den kompetens och förmåga som krävs för att få anställning på världens mest avancerade AI-bolag. Eller kanske på något annat AI- eller techbolag heller för den delen.

Men på börsen däremot har vi alla en chans att vara med på tåget oavsett bakgrund eller utbildning.

En enastående kapitaldelning på börsen

På den vänstra sidan av politiken har det sällan funnits några varmare känslor för börsen.

Aktiemarknaden har främst setts som en plats för storkapitalet att berika sig och inför valet är man emot sänkningen av ISK-skatten trots att den framförallt gynnade småsparare.

Exemplet med Nvidia visar hur man nu borde tänka om.

Jag skulle vilja hävda att det inte finns något politiskt redskap i världen som på samma direkta sätt kan dela kapital som skapas av ett tech-geni och multimiljardär i Sillicon Valley till pengar i plånboken hos en småsparare i exempelvis Skövde.

Tre konkreta förslag för vänstern att driva

Vänstern, i bred politisk mening, borde därför göra börsen till en naturlig del av agendan för hur framtida välstånd och kapitalspridning kan komma fler till del.

Så låt mig avsluta med tre konkreta förslag för valfri politiker att fånga upp:

1. Utöka ekonomiundervisningen i skolan – kunskap och förståelse för börsen är en klassfråga i Sverige i dag. De allra flesta investera får med sig intresset från sina föräldrar. Här borde samhället ta ett större ansvar.

2. Få fler bolag till börsen och tidigare – det finns i dag en trend att bolag väntar allt längre med att gå till börsen jämfört med för 10-20 år sedan. Det gör att många småsparare går miste om potentiell värdeutveckling. Hur kan börsen göras attraktivare för företag i tidigare stadier?

3. Skattefritt börssparande för medel- och låginkomsttagare – låt hushåll med lägre årsinkomst än 360 000 kronor (30 000 kronor i månaden) slippa ISK-skatten helt oavsett sparbelopp för att uppmuntra investeringar och sparande extra mycket i denna grupp.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiNvidiStockholmsbörsenSverigeUSA
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

