Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Starka dollarn, stigande oro för techsektorn och ett Kina som laddar för comeback. Det är några av spaningarna i veckans avsnitt av Börsbarometern.

Börshumöret är fortsatt ljust, trots att både guld och bitcoin backat under oktober. Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, konstaterar att dollarn återtagit sin status som trygg hamn till skillnad från guldet, som tappat 10 procent.

“Dollarn håller sig kvar över 9,50 kronor och dollarindex är på den högsta nivån sedan före sommaren”, säger han.

Kina rustar för revansch

Samtidigt riktas blickarna alltmer österut. Kinesiska börsen har varit svag i över ett decennium, men under 2025 har det vänt. Nu ser fler experter, som Anders Elgemyr, potential i kinesiska techaktier.

“Det finns enorma mängder pengar i systemet. Kinesiska hushåll har mer pengar på sparkonton än vad som finns på börsen”, säger David Ingnäs.

Den massiva inlåningen kan bli tändvätska för nästa uppgång.

Bubbelvarning från flera håll

Men moln tornar upp sig. Techsektorn, särskilt AI-bolag, värderas skyhögt. En sprucken bubbla riskerar att dra med sig hela marknaden, varnar Börsbarometern.

“Vad händer om vi får en ny finanskris när räntorna redan är låga och skuldbergen växer?”, undrar Edvard.

Stater som USA och Frankrike sitter redan i rävsaxen, och centralbankerna har begränsat manöverutrymme.

Håll dig borta från Stureplan?

Som avslutning reflekterar Ingnäs över kortsiktighetens lockelse och faror.

Läs mer om Davids resonemang om Stureplan här.

“Vill du lyckas på börsen, håll dig borta från Stureplan. Det är ett brus som stör din strategi. De bästa investerarna sitter långt från finanscentra, säger han och refererar till Benjamin Graham och Warren Buffett.

Att agera mindre, inte mer, kan visa sig vara den bästa strategin för vinterns börssäsong.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DollarnEkonomiKinaStockholmsbörsenStureplan
Edvard Lundkvist
