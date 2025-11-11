Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla

Börshumöret är fortsatt ljust, trots att både guld och bitcoin backat under oktober. Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, konstaterar att dollarn återtagit sin status som trygg hamn till skillnad från guldet, som tappat 10 procent.

“Dollarn håller sig kvar över 9,50 kronor och dollarindex är på den högsta nivån sedan före sommaren”, säger han.

Kina rustar för revansch

Samtidigt riktas blickarna alltmer österut. Kinesiska börsen har varit svag i över ett decennium, men under 2025 har det vänt. Nu ser fler experter, som Anders Elgemyr, potential i kinesiska techaktier.

“Det finns enorma mängder pengar i systemet. Kinesiska hushåll har mer pengar på sparkonton än vad som finns på börsen”, säger David Ingnäs.

Den massiva inlåningen kan bli tändvätska för nästa uppgång.