Sparkonto utan ränta? "Som falukorv utan kött"

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Flera svenska storbanker erbjuder så kallade sparkonton utan någon som helst ränta. Det har fått David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS, att dra parallellen till köttfri falukorv – och kräva tydligare regler.

“Kallar man ett konto för sparkonto så måste det möta en grundläggande förväntan på att pengarna faktiskt växer”, säger han.

Granskning: Tre av fyra banker ger noll i ränta

Bakgrunden är en granskning från Ekot som visar att tre av fyra storbanker har sparkonton med fria uttag, men noll procents ränta. Det får Ingnäs att reagera.

“Jag har inget emot att bankerna tjänar pengar. Men att kalla ett konto utan ränta för ett sparkonto – det är missvisande”, säger han.

Han föreslår att branschen själva sätter en standard för vad som får kallas sparkonto. Om inte, bör Finansinspektionen ta initiativ till tydligare regler.

“Kalla det vad det är – parkeringskonto”

Ingnäs jämför med livsmedelsreglerna:

“Falukorv är namnskyddat sedan 70-talet. Det borde gälla för sparkonton också. Om det inte ger ränta, kalla det för kassakonto, parkeringskonto eller något annat, inte sparkonto.”

Han påminner också om att konton utan ränta inte bara står still, utan att pengarna faktiskt förlorar i värde över tid när inflationen får verka.

Så undviker du räntelurarna

Som sparare gäller det att vara uppmärksam.

“Titta på vilken ränta du får, hur ofta du kan ta ut pengarna och om pengarna är låsta. Är det långsiktigt sparande, och räntan är noll, då kanske börsen är ett bättre alternativ”, säger Ingnäs.

Fakta: Vad säger Finansinspektionen?

Finansinspektionen har tidigare varnat för att konton utan ränta kan bli en ”ren förlustaffär” för kunderna, särskilt när inflationen är hög. Att spararna får för lite information om kontonas villkor är ett återkommande problem, enligt myndigheten.

RäntaSparkontoStorbanker
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

