Sparkonto utan ränta? "Som falukorv utan kött"

“Kallar man ett konto för sparkonto så måste det möta en grundläggande förväntan på att pengarna faktiskt växer”, säger han.

Bakgrunden är en granskning från Ekot som visar att tre av fyra storbanker har sparkonton med fria uttag, men noll procents ränta. Det får Ingnäs att reagera.

“Jag har inget emot att bankerna tjänar pengar. Men att kalla ett konto utan ränta för ett sparkonto – det är missvisande”, säger han.

Han föreslår att branschen själva sätter en standard för vad som får kallas sparkonto. Om inte, bör Finansinspektionen ta initiativ till tydligare regler.