KOMMENTAR Om du verkligen vill lyckas på börsen och ta rygg på några av de främsta mästarna så kan det vara en god idé att hålla sig långt borta från finanselitens salonger runt Stureplan.
Lyckas på börsen? Undvik Stureplan
Den tanken framförs motvilligt av Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs efter att ha kommit till insikt med en gemensam nämnare för några av de framgångsrika investerare som klarat slå börsen långsiktig.
Läs även: Sparkonto utan ränta? “Som falukorv utan kött” – Dagens PS
“Inte svårt att bli rik på börsen”
“Att tjäna pengar sakta är inte så svårt. Det är till och med hyfsat lätt. Det är bara att du sätter undan varje månad X procent av vad du tjänar så investerar du det löpande så kommer du att vara sjukt rik när du blir gammal”.
Så svarade den svenska fastighetsmiljardären och framgångsrika börsinvesteraren Erik Selin i en podd häromåret på frågan hur man blir rik.
Och visst har han rätt.
Tiden i kombinationen med ränta-på-ränta effekten som du låter dina investeringar ligga och gro på börsen har en magisk effekt. Det finns det många faktiska och teoretiska räkneexempel på bara en googling bort.
Hur undvika bruset?
Men är det lätt? Knappast.
Varje dag lockas vi som investerare att hoppas på nya börstrender, kanske sälja av en aktie som kom med en dålig rapport eller köpa på oss mer i den senaste tech-trenden.
Att då sitta år ut och år in med samma aktie för att vi ser den långsiktiga potentialen medans andra kursraketer rusar förbi är en konst.
Men hur gör man då för att undvikas att dras med av det ständiga bruset?
Lär av Buffett
En strategi är helt enkelt att skärma av sig från bruset så mycket det bara går.
Likt Odysses undvek sirenernas skönsång med att stoppa bivax i öronen.
Se bara på Warren Buffett, vår tids förmodligen främsta börsnestor. Med långsiktigheten som vapen har den i dag 95-åriga investeraren varit sin hemstad Omaha trogen sedan dag ett.
För den som någon gång haft förmånen att besöka Berkshire Hathaways årliga stämma på plats som jag själv gjorde 2017 så vet man att det är en mindre ort belägen flera timmars bilfärd ut på den amerikanska landsbygden rakt västerut från Chicago.
Där har Warren Buffet bott i samma hus, ätit på samma favoritkrog och rört sig i samma kretsar trots all framgång. Långt ifrån Wall street och New Yorks finanskvarter.
Samma hemvist sedan 1908
En annan firma som sjunger långsiktighetens lov, och liksom Buffet förmodligen inspirerats av Benjamin Grahams klassiska bok “The intelligent investor”, är skottska investerarfirman Baillie Gifford.
Från 1908 när man grundades i Edinburgh så har man haft den vackra men karga staden som sin bas.
Att inte sitta i Londons finanskvarter har till och med varit en styrka när man försökt hålla blicken på långsiktig avkastning menar företrädare för firman.
Bloomberg-skärmar och ständigt nyhetsflöde riskerar bara vara ett störningsmoment i processen för oberoende analys och jakten på nästa långsiktiga vinnare.
“Åka runt i bilen och lyssna på Kent”
Här hemma i Sverige är väl nyblivna fondförvaltaren Richard Bråse, tidigare journalist på Dagens Industri, ett bevis på samma fenomen.
Från hemmet på Tjörn har han skrivit några av mest uppmärksammade analyser på senare år genom att helt enkelt göra jobbet att djupdyka i årsredovisningar och bolagsrapporter.
Inför att han tog jobbet som förvaltare var den absolut viktigaste principen från nya arbetsgivaren Protean fonder “att inte rubba Bråses cirklar”.
“Min arbetsbeskrivning på Di var att skriva artiklar och åka runt i bil och lyssna på Kent” sa Bråse nyligen själv i en intervju med Privata Affärers Helen Rothstein vilket kanske säger något om arbetsmetodiken.
Inte fel att logga ur från börsen ibland
Kan ett så långt avstånd som möjligt från finanskvarteren i världens börsmetropoler vara en framgångsfaktor för den som verkligen vill lyckas på börsen?
Själv lever jag knappast efter denna devis.
Med redaktionen bara ett stenkast från Stureplan och ett omättat behov i alla följa med i börsens alla spännande nyhetsflöden inser jag att jag tyvärr inte är lagd åt det hållet.
Men nog skulle vi alla kunna bli en bättre investerare om vi kopplade ur nån gång ibland och fick lite perspektiv till kursgrafer, nyhetslarm och börsskvaller.
Läs även: Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Lyckas på börsen? Undvik Stureplan
