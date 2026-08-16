Därför är det så svårt att sälja aktier – känns det igen?

”Medan hopp och optimism dominerar vid köp, spelar negativa känslor in vid försäljning. En snabb vinst realiseras ur girighet – eller ur rädsla för att förlora den igen. Att eliminera en besviken investering från portföljen är det slutgiltiga erkännandet av att ha haft fel. Oavsett om det är vinnare eller förlorare – i båda fallen kvarstår den obehagliga känslan av att ha avyttrat vid fel tidpunkt efter försäljningen”, konstaterar författaren till artikeln.

Börspsykologer har, framgår det, stött och blött varför det är så svårt att sälja aktier.

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Hur är din relation till dessa aktier?

I samband med det har dilemmat med dispositionseffekten dryftats, liksom ångeraversionen och kapitaliseringseffekten.

När det gäller kapitaliseringseffekten är som regel sprungen ur ett irrationellt förhållande till investeringen.

En liten tröst i sammanhanget är, enligt denna insikt om svårigheterna att sälja aktier, att berörda investerare inte är ensamma med sitt problem.

Kanske kan det vara lugnade att ha det i åtanke.

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