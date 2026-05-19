Känslorna som styr börsen – analytiker sämre än slumpen

Endast 5-10 procent av alla beslut är rationella

Enligt Gallup baseras 70 procent av alla beslut på emotionella faktorer, 30 procent på rationella. Baba Shiv, professor vid Stanford, sätter siffran ännu lägre. Bara 5 till 10 procent av beslut fattas rationellt.

Inte ens toppcheferna är immuna. 85 procent av VD:ar i en studie vid Florida International University uppgav att intuition var centralt i deras beslutsfattande.

Bara en tredjedel av chefer litar på sin organisations data, visar en KPMG-undersökning av 2 200 företagsledare.

Utan känslor kan du inte välja

Neurologen Antonio Damasio vid University of Southern California beskrev patienten ”Elliot”, som fick skador på hjärnan efter en tumöroperation. Elliots IQ låg i 97:e percentilen.

Minne och logisk förmåga var intakta. Men han kunde inte fatta vardagsbeslut. Han kunde spendera en halvtimme på att lista för- och nackdelar med två mötesdatum utan att kunna välja.

Damasios slutsats är att utan känslor så kollapsar beslutsförmågan. Kroppen skickar signaler, en magkänsla, som hjälper hjärnan filtrera alternativ. Tar man bort den mekanismen blir även enkla val omöjliga.

Det innebär att magkänslan inte är ett hinder för goda beslut. Den är en förutsättning.

Problemet uppstår när den får styra i miljöer den inte är designad för, som exempel i en aktiemarknad med miljontals datapunkter.

Hjärnan behandlar börsen som ett kasino

En studie publicerad i PNAS 2024 lät 34 professionella investerare med i snitt 19 års erfarenhet utvärdera aktier inne i en hjärnscanner.

Forskarteamet byggde vidare på Stanford-forskaren Brian Knutsons arbete om hjärnans belöningssystem. Resultatet var slående.

Aktiviteten i hjärnans belöningscentrum, förutsade vilka aktier som skulle överträffa marknaden ett år senare bättre än investerarnas egna medvetna bedömningar.

Knutson har sammanfattat principen: ”Hjärnaktivitet gav en bättre prognos än beteende”.

Hjärnans emotionella reaktioner på finansiella stimuli registreras snabbare än medveten analys. Det vill säga att känslan kommer först. Analysen kommer efter.

Samma typ av forskning visar att trading aktiverar exakt samma neurala signatur som spelberoende. Förväntningen på en vinst ger starkare dopaminsvar än själva vinsten.

Det skapar ett mönster som liknar drogberoende: hjärnan bygger tolerans och kräver allt större positioner för samma kick.

Vi bestämmer först, motiverar sedan

Socialpsykologen Jonathan Haidt vid NYU formulerade det kärnfullt. Rationella argument är inte en domare som söker sanning, utan en advokat som försvarar en redan fälld dom.

Hans forskning visar att moraliska och ekonomiska omdömen fattas på millisekunder. Den rationella motiveringen konstrueras efteråt.

Forskning från UCL visar att investerare gör exakt samma sak. Formell analys och intuitiva bedömningar är ”sammanflätade som holistiska känslointryck”.

Affärsdata används för att rama in bedömningar, men hur beslutet känns avgör utfallet.

Sämre än att singla slant

Det förklarar varför analytikernas ofta prognoser missar. CXO Advisory Group analyserade 6 584 börsprognoser från 68 erkända marknadsexperter.

Genomsnittet landade på 47 procent träffsäkerhet. Två tredjedelar hade en träffsäkerhet under 50 procent.

Avantis Investors rapport från 2025 visar att Wall Street-analytikerunderskattat S&P 500:s avkastning i 13 av 16 år.

De generella prognoserna hade dessutom förutspått positiv avkastning varje enskilt år, trots att index slutade negativt i flera av dem.

S&P:s SPIVA-rapport för 2025 bekräftar mönstret. Under 2025 underpresterade 79 procent av alla amerikanska storbolagsfonder sitt jämförelseindex.

Över längre tidsperioder stiger siffran kraftigt. Enligt SPIVA:s 20-årsdata underpresterar över nio av tio fonder sitt index.

Priset för känslorna

DALBAR:s beteenderapport för 2025 sätter siffror på kostnaden. Genomsnittsinvesteraren tjänade 16,54 procent under 2024. S&P 500 avkastade 25,05 procent. Gapet på 8,51 procentenheter var det näst största på ett decennium.

En portfölj på 500 000 kronor gav 82 700 kronor i avkastning för genomsnittsinvesteraren. En enkel indexfond hade gett 125 250 kronor. Skillnaden, 42 550 kronor på ett enda år, beror på tajmingbeslut drivna av samma magkänsla som Damasio beskriver.

Sparpsykologen Niklas Laninge på Opti ser samma mönster bland svenska sparare. Rädslan att förlora triggar panikförsäljning vid nedgångar.

FOMO driver köp på toppen. Kahneman visade att förluster smärtar drygt dubbelt så mycket som motsvarande vinster, med en koefficient på ungefär 2,25.

I april 2025 minskade den svenska fondförmögenheten med 144 miljarder kronor när börsoro fick sparare att fly. De som satt kvar återhämtade förlusterna inom veckor.

AI-bubblan ett nutida bevis

Att börsen drivs av känslor syns i dagens AI-hausse. Forskare vid Yale Cowles Foundation identifierade 2025 spekulativa bubblor i Magnificent Seven-aktierna.

Under AI-boomen 2022-2025 uppvisade sex av sju aktier explosivt prisbeteende där Nvidia och Tesla hade de snabbaste upp och nedgångarna.

Realtid har rapporterat om hur 45 procent av fondförvaltare pekar ut AI-bubblan som den största marknadsrisken. Hedgefondlegendaren Ray Dalio ser likheter med dotcom-bubblan och har kallat situationen ”väldigt likt” 1998-1999.

Ändå fortsätter kapitalet att flöda in. De fem största bolagen utgör omkring 30 procent av S&P 500, den största koncentrationen på ett halvt sekel.

Det är inte rationellt. Det är dopamin.

Tre sätt att skydda sig mot din egen hjärna

Indexfonder slår proffsen.

Över nio av tio aktiva fonder underpresterar index på 20 år. En bred indexfond tar bort behovet av att tajma marknaden. Enligt Dagens PS slog bara 5 av 43 globala aktiva fonder index på tre år.

Automatisera sparandet.

Månatliga insättningar eliminerar tajmingproblemet. De investerare som låg på soffan presterade bättre än de som aktivt handlade under 2024.

Sälj aldrig i panik.

Gerd Gigerenzer vid Max Planck-institutet har visat att enkla tumregler, som att aldrig agera samma dag som en börsnedgång, ofta slår komplexa analysmodeller.

Inte för att magkänslan har fel, utan för att den behöver tid att kalibrera. Börsen är inte rationell. Den styrs av samma hjärna som väljer glass baserat på magkänsla.

Skillnaden är att det här handlar om dina pensionspengar.

