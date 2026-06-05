Då kan jättebolagen komma till Stockholmsbörsen

Rekordnoteringar i USA

SpaceX, Open AI och Antrophic är några av jättebolagen som snart ska gå att handla på Wall street.

Aldrig någonsin har så stora bolag sett till börsvärdet noterats.

Sverige och Stockholmsbörsen har av financial Times beskrivits som ”the capital of capital” och hyllats för att locka flest nynoteringar av alla börser i hela Europa i fjol.

Men än så länge lyser samma typ av supernoteringar med sin frånvaro här.