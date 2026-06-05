Några av världens största bolag är på väg att börsnoteras i USA. Kommer vi se samma utveckling på Stockholmsbörsen?
Då kan jättebolagen komma till Stockholmsbörsen
Ja, men inte i år, förutspår storbanken SEB:s investmentbankchef Carlo Lugani.
Läs även: Swedbank: Dags att sälja av USA – aktierna att satsa på istället – Dagens PS
Rekordnoteringar i USA
SpaceX, Open AI och Antrophic är några av jättebolagen som snart ska gå att handla på Wall street.
Aldrig någonsin har så stora bolag sett till börsvärdet noterats.
Sverige och Stockholmsbörsen har av financial Times beskrivits som ”the capital of capital” och hyllats för att locka flest nynoteringar av alla börser i hela Europa i fjol.
Men än så länge lyser samma typ av supernoteringar med sin frånvaro här.
Småbolag till Stockholmsbörsen
På Stockholmsbörsen verkar trenden snarare gå i motsatt riktning.
”Vi har färre riktigt stora affärer i årets pipeline än den vi såg i fjol”, säger Carlo Lugani till Dagens Industri men menar samtidigt att antalet nordiska börsnoteringar i år kan bli lika många eller fler än i fjol.
Samtidigt har den nordiska M&A-aktiviteten fallit med omkring 50 procent hittills i år jämfört med motsvarande period i fjol enligt SEB:s investeringschef.
Då kan det bli jättenoteringar i Sverige
Carl Lugani ser dock att de stora noteringarna kan bli verklighet även på Stockholmsbörsen.
”Det finns ett betydande antal mycket stora nordiska bolag som borde gå till börsen under 2027–2028”, säger han.
Här och nu är dock den tydligaste trenden avknoppningar och uppdelningar av bolag. Men intresset att köpa ut bolag från Stockholmsbörsen är också påtagligt.
”Vi har sett ett stort intresse från riskkapitalbolag för att köpa ut svenska småbolag från börsen”menar Carlo Lugani.
Läs även: Christer Gardells hårda dom : En strukturell obalans – Dagens PS