Mitt i noteringsvågen: Carnegie-toppen i stor intervju

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

2. Som vanlig småsparare ser man bara att en ny aktie dyker upp på börsen men hur skulle du beskriva hela maskineriet bakom i stora drag mot en notering?

Som du säger är det en omfattande process innan en ny akties första handelsdag.

Huvudsyftet med processen är att att göra bolaget redo för att verka i en noterad miljö.

Det handlar dels om rapportering och alla administrativa och regulatoriska delar som behöver vara på plats jämfört med när man är privat.

Dels är det också att förankra budskapen om bolaget som är en del av marknadsföringsbiten innan erbjudandet kommer ut i den publika fasen.

Så det är många olika arbetsströmmar som är väldigt viktiga och som ska vara på plats innan man tar steget till börsen.

Alla transaktioner och alla bolag är unika och alla processer ska också reflektera det. Men oftast kickar vi igång tre till sex månader innan börsklockan ringer.

Typiskt så brukar det vara några investmentbanker som projektleder och håller ihop noteringen. Och då är vi alltid ett team från olika avdelningar.

Sen finns det också legala rådgivare och alla andra möjliga rådgivare i en noteringsprocess som har sin viktiga funktion att fylla.

ANNONS

Hur lång förberedelseprocessen är varierar från fall till fall.

Alla transaktioner och alla bolag är unika och alla processer ska också reflektera det. Men oftast kickar vi igång tre till sex månader innan börsklockan ringer.

Mycket av arbetet görs ju innan själva noteringsdagen men första börsmorgonen är såklart intensiv. På noteringsdagen gör vi allt vi kan för att det ska tas emot väl av marknaden när den börjar handlas helt enkelt.

3. Vad kännetecknar en lyckad notering enligt ditt och DNB Carnegies sätt att se det?

Det här är en viktig fråga och det är mycket som ska vägas in med en notering eller en transaktion överhuvudtaget.

Vid framförallt en börsintroduktion är det många olika motparter. Så det är viktigt att man hittar rätt för alla.

Beroende på om man är säljande aktieägare, köpare eller om man är bolaget. Så en viktig del för DNB Carnegie är att man får ihop alla de bitarna.

Jag vill verkligen poängtera långsiktigheten. Det handlar inte bara första dagen eller första veckan.

Men det kanske allra viktigaste handlar om förtroende. Det är en långsiktig resa man ska göra på börsen så det handlar om att hitta en bra ägarbas och grund att stå på inför det.

ANNONS

Sen är det är klart att det är en fördel om man får en bra börsdebut i kursgrafen men det kan också hända grejer på marknaden som vi inte kan påverka.

Vi är beroende av den generella marknaden precis som alla noterade bolag är. Men vi gör såklart vårt yttersta för att få en bra start.

Men jag vill verkligen poängtera långsiktigheten. Det handlar inte bara första dagen eller första veckan.

4. Skulle du säga att det finns några nya mönster eller trender kring noteringar som särskilt kännetecknar den aktuella noteringsvågen?

En sak som vi talade om tidigare är ju den generellt mer turbulenta omvärlden.

Det är ju ingenting vi kan kontroller men vi kan kontrollera är att man har en gedigen process på förhand. Att man blir ännu mer noga med marknadsföring, att man förankrar bolaget och transaktionen innan man går publikt och liknande. Så det är väl en tydlig trend.

Jag skulle också säga att det är en trend att Stockholmsbörsen sticker ut allt mer även ur en europeisk kontext.

Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar i år sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar. Och ingen annan europeiska börs är i närheten sett till antal IPO:er heller. Tvåan Spanien har två till ett totalvärde av 1,3 mUSD.

Europeiska noteringar 2025 European Exchanges 2025 YTD Rank Exchange Nationality Deal Value USD (m) No. % Share 1 Sweden 6 705 7 53 2 Spain 1 306 2 10 3 Switzerland 1 221 2 10 4 Germany 1 221 3 10 5 Poland 491 2 4 6 United Kingdom 335 3 3 7 Finland 263 3 2 8 Greece 244 3 2 9 Netherlands 233 1 2 10 Croatia 218 2 2 11 Norway 158 1 1 12 Czechia 95 1 1 13 France 54 1 0 14 Belgium 50 1 0 Subtotal 12 594 32 100 Total 12 594 32 100 Note: Western European IPO with deal value above USD 30 million Source: Dealogic Cortex as of 14th October 2025

ANNONS

Stockholm är en väldigt aktiv börs och att vi har en så väl fungerande kapitalmarknad är väldigt roligt.

Däremot ser jag ingen tydlig trend i typen av bolag som kommer till börsen nu. De noteringarna vi har sett har varit i olika sektorer, olika branscher, olika storlekar. Så det finns en bredd.

Om det finns något mönster så är det väl om att det ofta har varit bevisade affärsmodeller. Det är bolag som lönsamma, som har en bra finansiell profil och historik. Och starka ledningar och starka marknadspositioner.

Att det har varit så övertecknade noteringar nu på slutet är roligt men inget som egentligen förvånar.

Så det är väl möjligtvis den gemensamma nämnaren men, återigen, alla bolag och alla transaktioner är unika.

Och olika investerare letar också efter olika saker.

När det gäller prissättningen så ser vi ju både de som väljer ett intervall och de som sätter ett fast pris. Där ser jag ingen tydlig trend. Vår syn är att båda tillvägagångssätten fungerar.

Att det har varit så övertecknade noteringar nu på slutet är roligt men inget som egentligen förvånar. Men det understryker betydelsen av att göra en väl förankrad och väl förberedd transaktion när man kommer till marknaden.

5. Om du spanar lite framåt, tror du vi får ännu fler noteringar 2026 eller peakar vi nu hösten 2025?

ANNONS

Vi ser absolut goda förutsättningar för att det ska fortsätta vara en bra aktivitet av nya börsnoteringar.

Både från investerarsidan och från bolagssidan.

Och just det här med att Sverige sticker ut som den mest aktiva marknaden i Europa gör att vi är extra optimistiska.

Sen är vi såklart alla exponerade för det sker inom ekonomi, marknad och omvärld men förutsatt att det tuffar på så ser det bra ut och vi har dialog med många bolag.

Återigen är det ingen bransch eller tema, som exempelvis AI, som dominerar utan jag skulle säga att det är väldigt olika typer av bolag och olika sektorer där vi ser intresse.

Läs även:

Veckans Börsprofil: Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank” – Dagens PS