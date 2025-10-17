Börsnoteringsfönstret har efter flera tröga år återigen öppnats på vid gavel. Och Stockholmsbörsen fullständigt krossar övriga Europa när det gäller förmågan att lista nya bolag.
Mitt i noteringsvågen: Carnegie-toppen i stor intervju
Mest läst i kategorin
Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös"
Chipjätten fortsätter att stärka greppet om den globala marknaden när AI driver upp efterfrågan på avancerade halvledare. AI-boomen fortsätter att driva upp vinsterna för världens största chipbolag. TSMC redovisar sitt starkaste kvartal hittills, och efterfrågan beskrivs som hejdlös. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS Hejdlös efterfrågan för chipjätten TSMC, världens …
Stor spricka i AI-fasaden: Prenumeranter överger ChatGPT
Den som väntat på tydliga tecken på att AI-bubblan kan vara på god väg att spricka behöver inte leta längre. Nya siffror visar att betalande kunder lämnar ChatGPT. Sedan den breda lanseringen av ChatGPT har tjänsten, och ett flertal andra LLM:er, vuxit explosionsartat. Det har i sin tur eldat på en historisk våg av investeringar …
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning. Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg. Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport. Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal. För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal. Men det är …
“Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar 2025 sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar”, säger Anna Boqvist, Head of ECM på DNB Carnegie, som bakom kulisserna är spindeln i nätet på de flesta och största noteringarna i Sverige såväl som i hela Europa i år.
I en exklusiv intervju med Dagens PS berättar Veckans Börsprofil nu om vilka drivkrafter hon ser bakom noteringarna, vad som särskilt kännetecknar den senaste vågen av bolag och hur man egentligen avgör vad som är en lyckad IPO.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: Anna Boqvist
Titel: Head of ECM Sweden på DNB Carnegie som innebär att leda arbetet med rådgivning vid exempelvis börsintroduktioner och nyemissioner.
Bakgrund: På DNB Carnegie sedan 2012 varav tre år på Londonkontoret men tillbaka i Stockholm sedan 2017. Tidigare på bland annat Nordeas corporate finance avdelning.
Aktuell: Står mitt i den nya noteringsvågen till Stockholmsbörsen och lotsade senast jättenoteringen av Verisure till börsgolvet.
Aktuell: Står mitt i den nya noteringsvågen till Stockholmsbörsen och lotsade senast jättenoteringen av Verisure till börsgolvet.
1. IPO-fönstret har verkligen öppnat sig, vad är din bild av varför så många bolag kommer till börsen just nu?
Jag tror att om man tar ett steg tillbaka till vad det är som driver transaktionsmarknaden i stort så handlar det mycket om den övergripande marknadssituationen och var vi är i konjunkturen.
Hyfsat låg volatilitet är en viktig faktor och nu har ändå aktiemarknaden tuffat på och varit relativt stabil senaste tiden.
Sen att vi har en generellt mer stökig omvärld, både geopolitiskt och ekonomiskt, är något som vi helt enkelt får förhålla oss till i processerna såklart.
Att det finns likviditet och ett intresse att titta på nya bolag från köparsidan är en annan parameter som såklart spelar roll.
Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start
Larmbolaget Verisure inledde sin börsresa på Nasdaq Stockholm med en kraftig kursrusning på onsdagen. Aktien stängde över 20 procent upp på 16,20 euro, jämfört med teckningskursen 13,25 euro.
Från säljsidan, eller den privata sidan, så kommer vi från en ganska relativt låg aktivitet om man tittar innan 2024 egentligen. Så det finns helt klart ett uppdämt behov att noteras.
2023 hade vi totalt en IPO, 2024 sex stycken och hittills i år sju stycken på Stockholmsbörsen och till ett betydligt större sammanlagt värde än i fjol.
Sammantaget har det skapat en situation där det blivit en högre aktivitet helt enkelt.
Personligen tycker jag det är superkul att det händer mycket i marknaden nu.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
2. Som vanlig småsparare ser man bara att en ny aktie dyker upp på börsen men hur skulle du beskriva hela maskineriet bakom i stora drag mot en notering?
Som du säger är det en omfattande process innan en ny akties första handelsdag.
Huvudsyftet med processen är att att göra bolaget redo för att verka i en noterad miljö.
Det handlar dels om rapportering och alla administrativa och regulatoriska delar som behöver vara på plats jämfört med när man är privat.
Dels är det också att förankra budskapen om bolaget som är en del av marknadsföringsbiten innan erbjudandet kommer ut i den publika fasen.
Så det är många olika arbetsströmmar som är väldigt viktiga och som ska vara på plats innan man tar steget till börsen.
Alla transaktioner och alla bolag är unika och alla processer ska också reflektera det. Men oftast kickar vi igång tre till sex månader innan börsklockan ringer.
Typiskt så brukar det vara några investmentbanker som projektleder och håller ihop noteringen. Och då är vi alltid ett team från olika avdelningar.
Sen finns det också legala rådgivare och alla andra möjliga rådgivare i en noteringsprocess som har sin viktiga funktion att fylla.
Hur lång förberedelseprocessen är varierar från fall till fall.
Alla transaktioner och alla bolag är unika och alla processer ska också reflektera det. Men oftast kickar vi igång tre till sex månader innan börsklockan ringer.
Mycket av arbetet görs ju innan själva noteringsdagen men första börsmorgonen är såklart intensiv. På noteringsdagen gör vi allt vi kan för att det ska tas emot väl av marknaden när den börjar handlas helt enkelt.
3. Vad kännetecknar en lyckad notering enligt ditt och DNB Carnegies sätt att se det?
Det här är en viktig fråga och det är mycket som ska vägas in med en notering eller en transaktion överhuvudtaget.
Vid framförallt en börsintroduktion är det många olika motparter. Så det är viktigt att man hittar rätt för alla.
Beroende på om man är säljande aktieägare, köpare eller om man är bolaget. Så en viktig del för DNB Carnegie är att man får ihop alla de bitarna.
Jag vill verkligen poängtera långsiktigheten. Det handlar inte bara första dagen eller första veckan.
Men det kanske allra viktigaste handlar om förtroende. Det är en långsiktig resa man ska göra på börsen så det handlar om att hitta en bra ägarbas och grund att stå på inför det.
Sen är det är klart att det är en fördel om man får en bra börsdebut i kursgrafen men det kan också hända grejer på marknaden som vi inte kan påverka.
Vi är beroende av den generella marknaden precis som alla noterade bolag är. Men vi gör såklart vårt yttersta för att få en bra start.
Men jag vill verkligen poängtera långsiktigheten. Det handlar inte bara första dagen eller första veckan.
4. Skulle du säga att det finns några nya mönster eller trender kring noteringar som särskilt kännetecknar den aktuella noteringsvågen?
En sak som vi talade om tidigare är ju den generellt mer turbulenta omvärlden.
Det är ju ingenting vi kan kontroller men vi kan kontrollera är att man har en gedigen process på förhand. Att man blir ännu mer noga med marknadsföring, att man förankrar bolaget och transaktionen innan man går publikt och liknande. Så det är väl en tydlig trend.
Jag skulle också säga att det är en trend att Stockholmsbörsen sticker ut allt mer även ur en europeisk kontext.
Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar i år sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar. Och ingen annan europeiska börs är i närheten sett till antal IPO:er heller. Tvåan Spanien har två till ett totalvärde av 1,3 mUSD.
Europeiska noteringar 2025
|European Exchanges 2025 YTD
|Rank
|Exchange Nationality
|Deal Value USD (m)
|No.
|% Share
|1
|Sweden
|6 705
|7
|53
|2
|Spain
|1 306
|2
|10
|3
|Switzerland
|1 221
|2
|10
|4
|Germany
|1 221
|3
|10
|5
|Poland
|491
|2
|4
|6
|United Kingdom
|335
|3
|3
|7
|Finland
|263
|3
|2
|8
|Greece
|244
|3
|2
|9
|Netherlands
|233
|1
|2
|10
|Croatia
|218
|2
|2
|11
|Norway
|158
|1
|1
|12
|Czechia
|95
|1
|1
|13
|France
|54
|1
|0
|14
|Belgium
|50
|1
|0
|Subtotal
|12 594
|32
|100
|Total
|12 594
|32
|100
Stockholm är en väldigt aktiv börs och att vi har en så väl fungerande kapitalmarknad är väldigt roligt.
Däremot ser jag ingen tydlig trend i typen av bolag som kommer till börsen nu. De noteringarna vi har sett har varit i olika sektorer, olika branscher, olika storlekar. Så det finns en bredd.
Om det finns något mönster så är det väl om att det ofta har varit bevisade affärsmodeller. Det är bolag som lönsamma, som har en bra finansiell profil och historik. Och starka ledningar och starka marknadspositioner.
Att det har varit så övertecknade noteringar nu på slutet är roligt men inget som egentligen förvånar.
Så det är väl möjligtvis den gemensamma nämnaren men, återigen, alla bolag och alla transaktioner är unika.
Och olika investerare letar också efter olika saker.
När det gäller prissättningen så ser vi ju både de som väljer ett intervall och de som sätter ett fast pris. Där ser jag ingen tydlig trend. Vår syn är att båda tillvägagångssätten fungerar.
Att det har varit så övertecknade noteringar nu på slutet är roligt men inget som egentligen förvånar. Men det understryker betydelsen av att göra en väl förankrad och väl förberedd transaktion när man kommer till marknaden.
5. Om du spanar lite framåt, tror du vi får ännu fler noteringar 2026 eller peakar vi nu hösten 2025?
Vi ser absolut goda förutsättningar för att det ska fortsätta vara en bra aktivitet av nya börsnoteringar.
Både från investerarsidan och från bolagssidan.
Och just det här med att Sverige sticker ut som den mest aktiva marknaden i Europa gör att vi är extra optimistiska.
Börschefen om bolagen som knackar på dörren
“Vi som börs har ett stort samhällssyfte och just den dialogen med olika aktörer är något jag brinner för”, berättar Adam Kostyal som tillträdde som ny chef för Stockholmsbörsen i våras.
Sen är vi såklart alla exponerade för det sker inom ekonomi, marknad och omvärld men förutsatt att det tuffar på så ser det bra ut och vi har dialog med många bolag.
Återigen är det ingen bransch eller tema, som exempelvis AI, som dominerar utan jag skulle säga att det är väldigt olika typer av bolag och olika sektorer där vi ser intresse.
Läs även:
Veckans Börsprofil: Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Topplista: Här hittar du drönare på börsen
Stora delar av världen rustar för en osäker framtid. Mitt i sektorns rampljus hittas drönarna. Vilka bolag ligger i framkant och är redo att vinna på trenden? Försvar, säkerhet och vapen har blivit en glödhet marknad när stora delar av världen vässar tänderna för att klara av ett osäkert världsläge. Tusentals miljarder ska investeras i …
Rött på världens börser – riskaptiten på reträtt
Röda siffror möter marknaden inför helgen. Stämningen är dämpad och osäkerheten tilltar när investerare väger nya signaler från USA. Fredagen ser ut att bli ännu en röd dag på världens börser. Investerare håller andan medan nya orosmoln tornar upp sig över marknaden. Missa inte: Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös". Dagens PS Bankoro pressar …
Molekyl hjälper bakterier motstå vårt immunförsvar och antibiotika
Forskare har identifierat en viktig molekyl som hjälper bakterier att överleva i kroppen, upptäckten skulle kunna ge nya sätt att bekämpa långvariga bakterieinfektioner. För bakterier är människokroppen en stressig plats, de attackeras av vårt immunförsvar, exponeras för sådant som syror och värme och näringen är knapp. Trots det kan en del bakterier överleva länge och …
Tappar intäkter på 200 miljoner
Svenska spel hoppar av som sponsor för svensk damfotboll. Samtidigt lämnar herrarnas storsponsor Unibet och fotbollen tappar stora pengar. Att det går uselt på planen för svensk landslagsfotboll, åtminstone på herrsidan, lär inte ha undgått någon. För att jämföra med övriga delar av näringslivet innebar det i veckan att vd på herrsidan, dansken Jon Dahl …
Mitt i noteringsvågen: Carnegie-toppen i stor intervju
Börsnoteringsfönstret har efter flera tröga år återigen öppnats på vid gavel. Och Stockholmsbörsen fullständigt krossar övriga Europa när det gäller förmågan att lista nya bolag. "Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar 2025 sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar", säger Anna Boqvist, Head of ECM på DNB Carnegie, som bakom …