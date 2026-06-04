Swedbank: Dags att sälja av USA – aktierna att satsa på istället

Positiv till aktier

Som helhet är banken dock positiv till aktiemarknaden.

”Ur marknadssynpunkt ligger allt fokus på trafiken genom Hormuzsundet, en öppning är av vitalt intresse, men även efter en eventuell sådan lär försörjningen av energi och andra viktiga varor bli eftersatt under lång tid”, säger chefsstrategen säger han och utvecklar;

”En lösning på kriget i Mellanöstern skulle ge utrymme för bredare marknadsdeltagande, högre generell riskaptit och kapitalflöden till konjunkturkänsliga marknadsdelar, och där dollarn får mindre stöd”.

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Satsa här istället

Istället för USA bör investera vända blicken mot en helt annan typ av aktier tycker Swedbank.

”Tillväxtmarknaderna har stora inslag både av bolag som är centrala för AI-utbyggnaden och som uppvisar hög konjunkturkänslighet, generellt till attraktiv värdering”.

”Det är egenskaper som bidrar till att vi fortsatt föredrar och överviktar tillväxtmarknader trots stark vinstutveckling och stora inslag av teknikaktier också där”, avslutar Mattias Isakson.

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