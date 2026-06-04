Swedbanks chefsstrateg tycker att sparare fortsatt ska satsa på aktier i juni trots att börserna rusat senaste månaderna. Däremot föreslår han en ombalansering från USA.
Swedbank: Dags att sälja av USA – aktierna att satsa på istället
”Vi behåller övervikten i aktier i investeringsstrategin för juni månad. Dragkampen mellan olika marknadspåverkande faktorer är ännu oavgjord”, säger Mattias Isakson.
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USA-börsen kraftigt upp
Breda S&P 500 index i USA är upp strax över 10 procent sedan årsskiftet. Tekniktunga Nasdaq 100 har rusat 21 procent under samma period.
Det får nu storbanken Swedbank att lägga om sitt investeringsråd för kommande månader.
”Undervikta USA”, resonerar Mattias Isakson som är bankens chefsstrateg i en uppdaterad investeringsstrategi för aktier i juni.
Positiv till aktier
Som helhet är banken dock positiv till aktiemarknaden.
”Ur marknadssynpunkt ligger allt fokus på trafiken genom Hormuzsundet, en öppning är av vitalt intresse, men även efter en eventuell sådan lär försörjningen av energi och andra viktiga varor bli eftersatt under lång tid”, säger chefsstrategen säger han och utvecklar;
”En lösning på kriget i Mellanöstern skulle ge utrymme för bredare marknadsdeltagande, högre generell riskaptit och kapitalflöden till konjunkturkänsliga marknadsdelar, och där dollarn får mindre stöd”.
Satsa här istället
Istället för USA bör investera vända blicken mot en helt annan typ av aktier tycker Swedbank.
”Tillväxtmarknaderna har stora inslag både av bolag som är centrala för AI-utbyggnaden och som uppvisar hög konjunkturkänslighet, generellt till attraktiv värdering”.
”Det är egenskaper som bidrar till att vi fortsatt föredrar och överviktar tillväxtmarknader trots stark vinstutveckling och stora inslag av teknikaktier också där”, avslutar Mattias Isakson.
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