Dold genväg till jättenoteringen – så köps SpaceX-aktier i smyg

Går att köpa på krypto-börsen

Men nu har även krypto-världen sett en chans att ge sin in i SpaceX-hajpen rapporterar den spanska ekonomitidningen CincoDias.

”Flera kryptoplattformar har lanserat SpaceX perpetual futures de senaste veckorna, det vill säga investerare kan köpa och sälja derivat av aktien innan de noteras”, skriver tidningen och fortsätter;

”Decentraliserad derivatplattform Trade.xyz började erbjuda dessa kontrakt den 18 maj, två dagar innan SpaceX lämnade in IPO-prospektet till den amerikanska börsinspektionen (SEC). Binance gjorde det en dag senare, den 21 maj, OKX, Bitget ännu tidigare”.

Inte riktiga aktier i SpaceX

”Varje plattform erbjuder sitt specifika kontrakt, med sin likviditet”, förklarar Javier Pastor, utbildningschef på Bit2Me till tidningen.

Det gör att vissa investerare också ser en möjlighet att hoppa in och ur mellan olika kryto-plattformar beroende på var SpaceX handlas mest förmånligt för stunden.

Fenomenet är inte helt nytt. Men investerare varnas också.

”Det är inte en traditionell investering, det är ett sätt att spekulera mot en tillgångs framtid,” säger Pastor. Manuel Pinto som betonar att det man köper alltså inte är en aktie i vanlig mening.

