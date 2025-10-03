Cyberattack lamslår bryggerijätten – risk för ölkollaps i helgen

Japan står inför en ovanlig kris när landet riskerar att få slut på sin populäraste öl, Asahi Super Dry, efter att en förödande cyberattack slagit ut företagets produktion, rapporterar Financial Times.

Merparten av Asahi Groups 30 fabriker i Japan har stått stilla sedan i måndags efter att attacken försatte företagets order- och leveranssystem ur spel.

Nu går landet in på femte dagen av produktionsstoppet, utan någon klar tidplan för när bryggerierna kan starta upp igen.

Tomma hyllor väntar till helgen

Detaljhandeln förbereder sig på tomma hyllor. Lawson, en av Japans största butikskedjor, varnar för att deras Asahi-produkter kan börja ta slut redan nu.

En ledande befattningshavare på en annan stor detaljhandelskedja uppskattar att Super Dry kommer att sina från i butik inom två till tre dagar.

“Det här påverkar alla”, säger företrädaren, som tillägger att många kunder är mycket lojala mot Super Drys smak och inte lätt byter till konkurrerande märken som Suntory eller Kirin.

Asahi är Japans största bryggerikoncern och producerar i genomsnitt motsvarande 6,7 miljoner stora flaskor öl per dag i landet. Förutom öl tillverkar företaget även läsk, godis och barnmat, vilket innebär att bristen kan bli omfattande inom flera produktkategorier.