Cyberattack lamslår bryggerijätten – risk för ölkollaps i helgen

Den populära japanska ölen Asahi Dry kan bli svår att få tag i under helgen i Japan på grund av en cyberattack. (Foto: Daiki Katagiri/AP/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Landets populäraste öl hotas av brist när bryggerierna står stilla efter omfattande cyberattack. Många kan gå törstiga till helgen.

Japan står inför en ovanlig kris när landet riskerar att få slut på sin populäraste öl, Asahi Super Dry, efter att en förödande cyberattack slagit ut företagets produktion, rapporterar Financial Times.

Merparten av Asahi Groups 30 fabriker i Japan har stått stilla sedan i måndags efter att attacken försatte företagets order- och leveranssystem ur spel.

Nu går landet in på femte dagen av produktionsstoppet, utan någon klar tidplan för när bryggerierna kan starta upp igen.

Tomma hyllor väntar till helgen

Detaljhandeln förbereder sig på tomma hyllor. Lawson, en av Japans största butikskedjor, varnar för att deras Asahi-produkter kan börja ta slut redan nu.

En ledande befattningshavare på en annan stor detaljhandelskedja uppskattar att Super Dry kommer att sina från i butik inom två till tre dagar.

“Det här påverkar alla”, säger företrädaren, som tillägger att många kunder är mycket lojala mot Super Drys smak och inte lätt byter till konkurrerande märken som Suntory eller Kirin.

Asahi är Japans största bryggerikoncern och producerar i genomsnitt motsvarande 6,7 miljoner stora flaskor öl per dag i landet. Förutom öl tillverkar företaget även läsk, godis och barnmat, vilket innebär att bristen kan bli omfattande inom flera produktkategorier.

Cyberattacker ökar i omfattning och antal

Incidenten är den senaste i en rad cyberattacker mot stora företag. Tidigare i veckan tvingades den brittiska regeringen ge konkurshotade Jaguar Land Rover en kreditlinje på två miljarder pund efter att produktionen stoppats i en månad på grund av en cyberattack.

Flera europeiska flygplatser utsattes och för en omfattande cyberattack för dryga två veckor sedan.

Enligt cybersäkerhetsexperter från Nihon Cyber Defence ses japanska företag alltmer som attraktiva mål för utpressningsvirus, både på grund av svaga försvar och att många företag helt enkelt betalar lösensumman genom bakkanaler.

Asahi går tillbaka till papper och penna tillfälligt

Asahi har nu bekräftat att det rös sig om en så kallad ransomware-attack, skriver Investing.com. Företaget har bekräftat att ingen kunddata läckt ut, men åtta nya produktlanseringar har skjutits upp på obestämd tid.

Bolaget testar nu att använda pappersbaserade system för att hantera beställningar manuellt.

Asahis aktie föll 2,6 procent på torsdagen och låg fortsatt nedpressad under fredagen.

CyberattackJapan
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

