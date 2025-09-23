19-åring åtalas för cyberattacker – pressat offer på 1,2 miljarder

En av männen misstänks ha spelat en central roll i intrång som påverkat både företag och myndigheter, med krav på betalningar som uppgår till hundratals miljoner svenska kronor.

Utredningarna sträcker sig över flera länder, vilket belyser den globala omfattningen av denna typ av brottslighet.

ANNONS

Omfattande cyberattacker

En 19-årig man från Storbritannien har blivit åtalad i både USA och sitt hemland för en rad globala cyberattacker, rapporterar Financial Times.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet kopplas mannen till över 120 dataintrång och utpressningsförsök som riktats mot 47 organisationer i USA. Bland offren finns företag inom kritisk infrastruktur och till och med det federala domstolssystemet.

Tillsammans med sina medhjälpare anklagas han för att ha pressat offer på cirka 115 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 1,2 miljarder svenska kronor.

Den unge mannen har även åtalats i Storbritannien för en attack mot Transport for London (TfL) som inträffade i augusti 2024. Denna attack ledde till miljonförluster, läckta kunduppgifter och stängning av delar av stadens trafikkameror och webbtjänster.

De har bland annat ställt till det för Transport for London. (Foto: Joanna Chan/AP/TT)

Ytterligare en 18-årig man har också åtalats för sin inblandning i attacken mot TfL.