Två unga män från Storbritannien står nu inför allvarliga anklagelser efter att ha kopplats till en serie omfattande cyberattacker.
19-åring åtalas för cyberattacker – pressat offer på 1,2 miljarder
En av männen misstänks ha spelat en central roll i intrång som påverkat både företag och myndigheter, med krav på betalningar som uppgår till hundratals miljoner svenska kronor.
Utredningarna sträcker sig över flera länder, vilket belyser den globala omfattningen av denna typ av brottslighet.
Omfattande cyberattacker
En 19-årig man från Storbritannien har blivit åtalad i både USA och sitt hemland för en rad globala cyberattacker, rapporterar Financial Times.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet kopplas mannen till över 120 dataintrång och utpressningsförsök som riktats mot 47 organisationer i USA. Bland offren finns företag inom kritisk infrastruktur och till och med det federala domstolssystemet.
Tillsammans med sina medhjälpare anklagas han för att ha pressat offer på cirka 115 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 1,2 miljarder svenska kronor.
Den unge mannen har även åtalats i Storbritannien för en attack mot Transport for London (TfL) som inträffade i augusti 2024. Denna attack ledde till miljonförluster, läckta kunduppgifter och stängning av delar av stadens trafikkameror och webbtjänster.
Ytterligare en 18-årig man har också åtalats för sin inblandning i attacken mot TfL.
Kopplingar till ökända hackergrupper
Den 19-årige britten påstås vara en del av hackarkollektivet Scattered Spider. Denna grupp har tidigare uppmärksammats för attacker mot stora brittiska detaljhandelskedjor, inklusive Marks and Spencer, Co-op och Harrods.
Myndigheter i både USA och Storbritannien har kommenterat den pågående utredningen.
Enligt Matthew Galeotti, tillförordnad biträdande justitieminister vid USA:s justitiedepartements brottsdivision, har ‘dessa illvilliga attacker orsakat omfattande störningar för amerikanska företag och organisationer, inklusive kritisk infrastruktur och det federala domstolssystemet, vilket understryker det betydande och växande hot som storslagna cyberbrottslingar utgör’.
Även i Storbritannien har man agerat mot cyberattacker. Andy Gould, chef för City of London Police, säger att ‘dagens anklagelser representerar en betydande milstolpe som visar på gemensamma ansträngningar från National Crime Agency, City of London Police och internationella partners för att säkerställa att Storbritannien förblir en fientlig miljö för dem som försöker störa organisationer genom cyberbrottslighet’.
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
Miljonärer utpressas efter stöld av hemlig information. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket de spenderat, har stulits. Ett massivt
Fortsatta utredningar och arresteringar
De två unga männen greps efter intensiva utredningar. I samband med den brittiska utredningen greps den 19-årige mannen tillsammans med den 18-årige mannen. Den 18-årige mannen hade tidigare arresterats i september 2024.
Båda har nu anklagats för att ha konspirerat för att begå otillåtna handlingar mot TfL under Computer Misuse Act. Den 19-årige mannen har även åtalats för att ha vägrat lämna ut lösenord till beslagtagna enheter, vilket är ett brott enligt Regulation of Investigatory Powers Act.
Dessa händelser följer på gripandet av ytterligare fyra personer i juli, som också misstänks vara kopplade till gruppen Scattered Spider.
De omfattande utredningarna och anklagelserna understryker den allvarliga naturen av moderna cyberattacker och det internationella samarbetet som krävs för att bekämpa den.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
