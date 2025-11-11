Buffett: Andra halvan av livet bättre än den första

Warren Buffett, 95, trappar ned efter mer än ett halvt sekel som investerarnas orakel.

Framöver tar Greg Abel över som vd, medan Buffett själv nöjer sig med att dela ett kortare budskap i samband med Thanksgiving.

När han i veckan skrev ett brev till aktieägarna samt till sin familj bjöd han dock på några uppmärksammade visdomar, skriver CNBC.

“Aldrig för sent att förbättra sig”

I brevet passade Buffett på att reflektera över sitt långa liv och karriär – och konstaterade att åldrandet inte har varit ett problem för honom.

”Jag är glad att kunna säga att jag känner mig nöjdare över den andra halvan av mitt liv än den första. Mitt råd: Känn dig inte illa till mods för tidigare misstag – försök att lära dig lite av dem och gå vidare. Det är aldrig för sent att förbättra sig”, säger han.

Trots ett liv fyllt av framgångar inom investeringar och affärer menar han att de verkliga insikterna kommit först med åren.