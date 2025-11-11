Dagens PS
Buffett: Andra halvan av livet bättre än den första

buffett
Som 95-åring har Warren Buffett en hel del att se tillbaka på. (Foto: Andrew Harnik/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Vad har en av världens framgångsrikaste affärsmän att säga om åldrande? Att det kan vara något mycket positivt.

Warren Buffett, 95, trappar ned efter mer än ett halvt sekel som investerarnas orakel.

Framöver tar Greg Abel över som vd, medan Buffett själv nöjer sig med att dela ett kortare budskap i samband med Thanksgiving.

När han i veckan skrev ett brev till aktieägarna samt till sin familj bjöd han dock på några uppmärksammade visdomar, skriver CNBC.

“Aldrig för sent att förbättra sig”

I brevet passade Buffett på att reflektera över sitt långa liv och karriär – och konstaterade att åldrandet inte har varit ett problem för honom.

”Jag är glad att kunna säga att jag känner mig nöjdare över den andra halvan av mitt liv än den första. Mitt råd: Känn dig inte illa till mods för tidigare misstag – försök att lära dig lite av dem och gå vidare. Det är aldrig för sent att förbättra sig”, säger han.

Trots ett liv fyllt av framgångar inom investeringar och affärer menar han att de verkliga insikterna kommit först med åren.

Vill leva mer medvetet

För honom handlar det inte längre om pengar, makt eller prestige, utan om personlig utveckling och relationer.

Buffett beskriver hur lärdomarna från tidigare misstag blivit en drivkraft snarare än en börda. Det viktiga, menar han, är att inte fastna i det förflutna utan att fortsätta förbättras, oavsett ålder.

Han ser livets andra halva som en chans till fördjupning – att leva mer medvetet och med större fokus på värderingar snarare än prestationer.

“Lika mycket en människa”

Ett återkommande tema i hans resonemang är vikten av att fundera över vilket arv man vill lämna efter sig. För Buffett handlar det om att leva på ett sätt som speglar de ideal man beundrar hos andra.

Buffett pekar också på betydelsen av omtanke och enkel vänlighet. I hans ögon är det inte storslagna gester som definierar ett gott liv, utan de små handlingarna som gör skillnad för andra.

”Tänk på att städerskan är lika mycket en människa som företagets ordförande”, skrev han i brevet.

Läs mer: Svaga jobbsiffror talar för räntesänkning inom kort. Realtid

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

