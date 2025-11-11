I sitt avskedsbrev till aktieägarna inför Thanksgiving avslöjar den 95-årige legendariske investeraren Warren Buffett om hur han i sista stund fick en akut blindtarmsoperation som barn.
Warren Buffett snubblande nära att dö som barn
”Tidigt höll jag på att dö”, skriver Buffett och minns hur det började med att han hade ont i magen.
Året var 1938 och familjens husläkare kom för att undersöka den då unge gossen Warren Buffett, som då bara var åtta år.
Det var ett snabbt besök och doktorn åkte sedan hem, men kunde inte glömma symptomen som den lille pojken Warren Buffett hade, så han skickade honom för säkerhets skull till sjukhuset samma kväll.
Warren Buffett hade tur som överlevde
Det slutade med att Buffet fick blixtopereras för blindtarmsinflammation.
Det var på håret. Läkaren gjorde först bedömningen att han skulle repa sig till morgonen därpå.
Men hans tillstånd var som framgår mycket allvarligare än så.
I avskedsbrevet till aktieägarna förklarar ”Oraklet från Omaha” vidare att han ”blir tyst” när han nu lämnar över ansvaret för investeringskonglomeratet Berkshire Hathaway till kronprinsen Greg Abel, som han ger betyget ”en fantastiskt chef, en outtröttlig arbetare och en ärlig kommunikatör”.
Buffett kommer dock inte tystna helt. Han tänker fortsätta prata, som han skriver, genom sin årligt återkommande Thankgiving-hälsning.
Läs även: Slant med tungan – avslöjade Buffetts kronprins DagensPS
Glömmer aldrig sin “bästa vän i 64 år”
Han tar också upp sitt starka band till bortgångne parhästen Charlie Munger, ”min bästa vän i 64 år”, och berättar att Munger bara bodde ett kvarter från det hus han ägt och bott i sedan 1958.
”Tidigt saknade jag Charlie med råge”, förklarar Warren Buffett och konstaterar att Munger dessutom var drygt sex år äldre än honom.
De jobbade tillsammans i Buffetts livsmedelsbutik innan deras vägar skulle korsas senare på nytt 1959 när Charlie var 35 år och Buffett 28.
Beskriver Munger som skyddande “storebror”
” I mer än 60 år hade Charlie en enorm inverkan på mig och kunde inte ha varit en bättre lärare och beskyddande ’storebror’. Vi hade meningsskiljaktigheter men grälade aldrig.”
Missa inte: Odödliga visdomsord av Charlie Munger DagensPS
Den ikoniske Wall Street-investeraren nämner även flera andra stora namn som han mött under sin långa livsresa, och han slår också fast att Berkshire klarat sig bäst tack vare att företaget haft sin bas i Omaha och inte någon annanstans.
”Centrala USA var en mycket bra plats att födas på, att bilda familj och att bygga upp ett företag. Av ren tur drog jag ett löjligt långt strå vid födseln”, skriver Warren Buffett, född 1930 och menar att han även haft tur som fått leva så länge.
Glad över sin aktningsvärda ålder: “Tack, Lady Luck”
”Tack, Lady Luck”, utbrister han i avskedsbrevet och är tacksam över att han ”var sen med att bli gammal”.
Han mår, försäkrar han, ”generellt bra” och gläds över sina barn som i dag är 72, 70 och 67 år gamla.
”Mina barn är nu i sin bästa ålder vad gäller erfarenhet och visdom men har ännu inte nått ålderdomen”, skojar Buffett och berömmer deras mor för att ha fått det mesta från hennes gener.
Warren Buffett, som också är en stor filantrop, har lett Berkshire Hathaway i 60 år och imperiet uppges i dag vara värt 1,2 biljoner dollar.
Läs även: Buffetts sista satsning: Hus, öl och energi DagensPS
Läs mer: Buffett lämnar ett tomrum som oroar marknaden DagensPS
Läs vidare: Buffetts plan för att hålla investerarna lugna: “Borde inte dröja” Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt, även nedlagda Newzglobe och senare redaktionschef för News55. Har erfarenhet från Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, lokalpress i Storstockholm och en rad landsortstidningar. Morgonredaktör med 18 års erfarenhet på Dagens PS inom Relevance Communication. Bevakningsområden: Börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik. Kontakta Ola Söderlund via [email protected]
Warren Buffett snubblande nära att dö som barn
