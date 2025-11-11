Warren Buffett snubblande nära att dö som barn

”Tidigt höll jag på att dö”, skriver Buffett och minns hur det började med att han hade ont i magen.

Året var 1938 och familjens husläkare kom för att undersöka den då unge gossen Warren Buffett, som då bara var åtta år.

Det var ett snabbt besök och doktorn åkte sedan hem, men kunde inte glömma symptomen som den lille pojken Warren Buffett hade, så han skickade honom för säkerhets skull till sjukhuset samma kväll.

Warren Buffett hade tur som överlevde

Det slutade med att Buffet fick blixtopereras för blindtarmsinflammation.

Det var på håret. Läkaren gjorde först bedömningen att han skulle repa sig till morgonen därpå.

Men hans tillstånd var som framgår mycket allvarligare än så.

I avskedsbrevet till aktieägarna förklarar ”Oraklet från Omaha” vidare att han ”blir tyst” när han nu lämnar över ansvaret för investeringskonglomeratet Berkshire Hathaway till kronprinsen Greg Abel, som han ger betyget ”en fantastiskt chef, en outtröttlig arbetare och en ärlig kommunikatör”.

Buffett kommer dock inte tystna helt. Han tänker fortsätta prata, som han skriver, genom sin årligt återkommande Thankgiving-hälsning.

