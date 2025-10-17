Buffetts sista satsning: Hus, öl och energi

Warren Buffett och hans investeringskonglomerat Berkshire Hathaway har gjort stora satsningar under 2025. Detta sker trots att den 95-årige investerarlegendaren planerar att lämna över vd-rollen till sin efterträdare Greg Abel vid årets slut.

Under året har Berkshire investerat över 1,3 miljarder dollar i tre aktier. Dessa investeringar avslöjar mycket om var Buffett ser konsumenternas prioriteringar: bostäder, öl och bensin, skriver Fortune.

Tidigare under måndagen, den 2 oktober, meddelade Berkshire sitt köp av OxyChem, Occidental Petroleums kemikalieverksamhet, för 9,7 miljarder dollar kontant.

Går in i bostadsbyggaren Lennar

Berkshires största enskilda satsning har varit i bostadsbyggaren Lennar Corporation. Innehavet ökade med 265 procent till cirka 7 miljoner aktier, värda över 886 miljoner dollar. Under andra kvartalet köpte Berkshire ytterligare 5,1 miljoner aktier i företaget, skriver The Motley Fool.

Lennar har kämpat med volatilitet efter att stigande räntor vände upp och ner på bostadsmarknaden. Aktien föll till omkring 100 dollar under andra kvartalet från över 180 dollar i slutet av 2024, men har återhämtat sig till cirka 120 dollar.

Företagets vinst har pressat av ökade kostnader och lägre försäljningspriser. Men Buffett tycks se aktien som billig med ett P/E-tal på bara 12,7.

Satsningen kommer när USA har en “allvarlig” brist på över 4,7 miljoner bostäder, enligt en studie från U.S. Chamber of Commerce.

Federal Reserve har också börjat sänka räntorna, vilket förväntas göra bolån billigare och driva upp bostadspriserna.