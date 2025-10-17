Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Buffetts sista satsning: Hus, öl och energi

Warren Buffett investerar in i det sista.(Foto: Andy Kropa/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Finanslegenden Warren Buffett närmar sig sin pensionering. Men världens kanske mest aktade investerare har fortfarande några affärer kvar att göra.

Warren Buffett och hans investeringskonglomerat Berkshire Hathaway har gjort stora satsningar under 2025. Detta sker trots att den 95-årige investerarlegendaren planerar att lämna över vd-rollen till sin efterträdare Greg Abel vid årets slut.

Under året har Berkshire investerat över 1,3 miljarder dollar i tre aktier. Dessa investeringar avslöjar mycket om var Buffett ser konsumenternas prioriteringar: bostäder, öl och bensin, skriver Fortune.

Tidigare under måndagen, den 2 oktober, meddelade Berkshire sitt köp av OxyChem, Occidental Petroleums kemikalieverksamhet, för 9,7 miljarder dollar kontant.

Här gör Buffett största köpet på åratal

Warren Buffetts Berkshire Hathaway har gjort sitt största köp på tre års tid när de köper bensinbolaget OxyChem.

Går in i bostadsbyggaren Lennar

Berkshires största enskilda satsning har varit i bostadsbyggaren Lennar Corporation. Innehavet ökade med 265 procent till cirka 7 miljoner aktier, värda över 886 miljoner dollar. Under andra kvartalet köpte Berkshire ytterligare 5,1 miljoner aktier i företaget, skriver The Motley Fool.

Lennar har kämpat med volatilitet efter att stigande räntor vände upp och ner på bostadsmarknaden. Aktien föll till omkring 100 dollar under andra kvartalet från över 180 dollar i slutet av 2024, men har återhämtat sig till cirka 120 dollar.

Missa inte:
Så investerar du som Warren Buffett – experten förklarar. E55

Företagets vinst har pressat av ökade kostnader och lägre försäljningspriser. Men Buffett tycks se aktien som billig med ett P/E-tal på bara 12,7.

Satsningen kommer när USA har en “allvarlig” brist på över 4,7 miljoner bostäder, enligt en studie från U.S. Chamber of Commerce.

Federal Reserve har också börjat sänka räntorna, vilket förväntas göra bolån billigare och driva upp bostadspriserna.

Öl och energi för Berkshire

Berkshire har också mer än fördubblat sitt innehav i dryckesbolaget Constellation Brands till cirka 12 miljoner aktier, värda 2,2 miljarder dollar, upp från 5,6 miljoner aktier vid förra årets slut.

Läs även:
Elbilsjätten BYD till Warren Buffett: Tack och hej. Dagens PS

Trots att ölkonsumtionen i USA minskar, företagets ölförsäljning sjönk 8,7 procent under förra kvartalet. Ändå äger Constellation starka varumärken som Corona, Modelo och Pacifico.

I energisektorn ökade Berkshire sitt innehav i Chevron med 3,45 miljoner aktier under andra kvartalet. Bank of America har noterat att bensin stod för omkring en tredjedel av tillväxten i konsumentutgifterna förra månaden.

Sista affären för Warren Buffett?

Många undrar om OxyChem-affären blir Buffetts sista stora köp. Företagsexperten Lawrence Cunningham säger till Business Insider att affären uppvisar tre kännetecken för ett typiskt Buffett-köp: “enkelhet, hållbarhet och ömsesidig nytta”.

Läs även:
Buffett-indikatorn blinkar rött – är börskraschen nära? Realtid

Men analytikern Brett Gardner tror att Buffett kan ha “en överraskning eller två” kvar innan han kliver åt sidan för gott, enligt Moneywise.

Även som styrelseordförande kan den bäste kapitalfördelaren genom tiderna fortfarande vara en tillgång, menar Gardner.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierFörvärvWarren Buffett
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste nytt

