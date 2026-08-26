Ilskan växer bland brittiska bankkunder efter att ny statistik visat att bankernas appar låg nere 803 timmar totalt de senaste två åren.
Ilskna kunder: Bankappar låg nere 803 timmar
Under onsdagen har Lloyds Banking Group drabbats av ännu ett driftsstopp i sin app, vilket gjort att mängder av kunder inte kunnat använda tjänsterna.
Finansjätten – med varumärkena Lloyds, Halifax och Scottish Widows – uppger att man ”arbetar för att återställa läget så snabbt som möjligt”.
Det säger å andra sidan sådana som de alltid och de har mycket riktigt också översköljts av kritik på nätet.
Tjänsten Downdetector, som övervakar driftsstörningar hos banker, fick se antalet klagomål öka med 3 000 till antalet under inledningen av onsdag eftermiddag.
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Andra gången på en vecka
Det här är andra gången på en dryg vecka Lloyds-appen ligger nere, efter ett tidigare driftsstopp.
Lloyds drabbades dessutom tidigare i år av ett allvarligt tekniskt fel som gjorde att mer än 400 000 användare kunde se transaktioner andra bankkunder gjorde, påminner City AM.
Strul med brittiska bankappar är dessutom mer regel än undantag. I en rapport i mars förra året visade parlamentets finansutskott att nio av Storbritanniens största banker och bostadsinstitut låg nere i sammanlagt drygt 803 timmar de senaste två åren.
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Toppade listan – 33 stopp
Barclays toppade listan över flest antal avbrott med 33 stycken, men lyckades hålla den totala tiden nere på 93 timmar, vilket var kortare än för vissa konkurrenter.
HSBC låg tätt efter Barclays med 32 incidenter, men med nästan dubbelt så många timmar, totalt 176.
Sverige? Jo tack. ”Betalningsinfrastrukturen fungerar väl”, är beskedet från Sveriges riksbank.
2025 var det förhållandevis få avbrott i viktiga tjänster och betalningsinfrastrukturen, sammanfattar man.
”Enskilda banker har dock upplevt störningar som påverkat deras kunders möjligheter att betala”, erkänner man.
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”God tillgänglighet under året”
När det gäller Riksbankens betalningssystem Rix hade vissa störningar i IT-driften som medförde ett par kortare avbrott.
”Det gjorde att Riksbanken inte kunde nå sitt mål om att systemet skulle vara tillgängligt minst 99,85 procent av tiden under förra året. Tillgängligheten blev i stället 99,78 procent”, skriver man.
Bankgirot hade en god tillgänglighet under året med endast ett fåtal driftstörningar, orsakade av operationella incidenter hos underleverantörer, skriver vår riksbank.
Dessutom drabbades både Bank-ID och Swish under våren 2025 av flera driftstörningar som berodde på överbelastningsattacker.
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Överlastningsattacker stör
”Under hösten 2025 minskade cyberattackerna mot den finansiella infrastrukturen jämfört med våren samma år, men hotbilden kvarstår”, påpekar Riksbanken.
”Det är framför allt överbelastningsattacker som hotar infrastrukturen. Samtidigt har skyddet mot sådana attacker förbättrats, vilket har bidragit till att de har kunnat hanteras effektivt.”
Trots det påpekar Riksbanken att ett starkt fokus på att förebygga och hantera cyberhot är centralt för att öka motståndskraften.
”Ett växande problem är också att hotaktörer snabbt utnyttjar nya tekniska sårbarheter samtidigt som AI används i bedrägliga syften”, målar centralbanken upp inför fortsättningen.
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