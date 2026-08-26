Ilskna kunder: Bankappar låg nere 803 timmar

Finansjätten – med varumärkena Lloyds, Halifax och Scottish Widows – uppger att man ”arbetar för att återställa läget så snabbt som möjligt”.

Det säger å andra sidan sådana som de alltid och de har mycket riktigt också översköljts av kritik på nätet.

Tjänsten Downdetector, som övervakar driftsstörningar hos banker, fick se antalet klagomål öka med 3 000 till antalet under inledningen av onsdag eftermiddag.

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Andra gången på en vecka

Det här är andra gången på en dryg vecka Lloyds-appen ligger nere, efter ett tidigare driftsstopp.

Lloyds drabbades dessutom tidigare i år av ett allvarligt tekniskt fel som gjorde att mer än 400 000 användare kunde se transaktioner andra bankkunder gjorde, påminner City AM.

Strul med brittiska bankappar är dessutom mer regel än undantag. I en rapport i mars förra året visade parlamentets finansutskott att nio av Storbritanniens största banker och bostadsinstitut låg nere i sammanlagt drygt 803 timmar de senaste två åren.

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