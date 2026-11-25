Donald Trump förbereder nya tullar på upp till 20 procent mot EU och 40 procent mot Kina. Beskedet kan skaka världens börser och slå mot svenskarnas sparande.
Trump lanserar nya tullar – så slår de mot svenskarnas sparpengar
Det nya tullpaketet väntas bli omfattande och få konsekvenser för den globala handeln.
För svenska sparare kan utvecklingen bli kännbar om exportbolag pressas och oron sprider sig till finansmarknaderna.
Enligt uppgifter från Bloomberg, som återges av TT, förbereder USA tullar på upp till 20 procent mot EU. För Kina kan tullarna bli så höga som 40 procent.
Beskedet väntas komma efter att USA:s högsta domstol tidigare underkänt delar av Trumps tidigare tullpolitik.
Börsen kan hamna i skottlinjen
Nya tullar riskerar att skapa oro bland investerare. När handelshinder ökar kan företag få högre kostnader och sämre förutsättningar att sälja sina produkter på viktiga exportmarknader.
Det kan i sin tur sätta press på börsnoterade bolag med stor internationell verksamhet.
För svenska sparare är det särskilt relevant eftersom många svenska storbolag har betydande exportaffärer.
När osäkerheten ökar kring världshandeln kan investerare också bli mer försiktiga med aktier. Det kan leda till större kursrörelser på Stockholmsbörsen och internationella marknader.
Så kan fondsparandet påverkas
Även fondsparare kan påverkas av utvecklingen. Globalfonder och Europafonder har ofta betydande innehav i internationella industribolag som är beroende av handel över nationsgränserna.
Hur stora effekterna blir beror bland annat på vilka produkter som omfattas av tullarna och hur företagen väljer att hantera de högre kostnaderna.
När Högsta domstolen i februari underkände Trumps tidigare tullar steg både amerikanska och europeiska börser. S&P 500 lyfte 0,6 procent och Nasdaq steg 1 procent, enligt Reuters.
Marknadsreaktionen visade hur känsliga investerare är för förändringar i USA:s handelspolitik.
Trumps administration väntas presentera det nya tullpaketet under onsdagen. Enligt Bloomberg rör det sig om omfattande åtgärder som kan påverka handeln globalt.
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