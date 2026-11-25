Enligt uppgifter från Bloomberg, som återges av TT, förbereder USA tullar på upp till 20 procent mot EU. För Kina kan tullarna bli så höga som 40 procent.

Beskedet väntas komma efter att USA:s högsta domstol tidigare underkänt delar av Trumps tidigare tullpolitik.

Börsen kan hamna i skottlinjen

Nya tullar riskerar att skapa oro bland investerare. När handelshinder ökar kan företag få högre kostnader och sämre förutsättningar att sälja sina produkter på viktiga exportmarknader.

Det kan i sin tur sätta press på börsnoterade bolag med stor internationell verksamhet.

För svenska sparare är det särskilt relevant eftersom många svenska storbolag har betydande exportaffärer.

När osäkerheten ökar kring världshandeln kan investerare också bli mer försiktiga med aktier. Det kan leda till större kursrörelser på Stockholmsbörsen och internationella marknader.