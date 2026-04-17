Börsprofilen Günter Mårder häktas – fler misstänks

Dagens PS har följt ärendet sedan häktningsbegäran blev känd i torsdags kväll, och kan nu bekräfta att ytterligare en person är misstänkt i samma ärende. Om det gäller personen som uppmanats att handla aktier eller en annan person framgår inte av den befintliga kommunikationen.

Andra misstänkt har tilldelats försvarare

Enligt handlingar från Stockholms tingsrätt har advokat Gustaf Wangson vid Advokatfirman Cobra förordnats som offentlig försvarare för den andra misstänkta personen, vars identitet är skyddad av sekretess. Günther Mårder företräds av advokat Joel Apitzsch och nekar till brott, enligt DI.

Åklagaren vid Finansmarknadskammaren yrkade inför häktningsförhandlingen på fulla restriktioner, det vill säga förbud mot samsittning, besök, post och elektronisk kommunikation. Restriktioner ålades även Mårder. Motiveringen är kollusionsfara, alltså risk för att bevisning undanröjs.

Styrelseposter i gungning

Mårder sitter som ordförande i Spotlight Group, styrelseledamot i RaySearch Laboratories och är regeringsutsedd ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse sedan 2023. Arbetsmarknadsdepartementet avgör nu den statliga styrelseplatsen.

I mars köpte han 600 000 aktier i Prisma Properties för drygt 14 miljoner kronor, där han är nominerad till styrelsen inför stämman den 29 april.

PS analys

Att Ekobrottsmyndigheten slår till mot en person med tung styrelseportfölj signalerar att myndigheten prioriterar marknadens förtroende framför personstatus.

För svenska sparare är tajmingen oroande, då Finansinspektionen så sent som i februari varnade om bristande rutiner kring känslig information i noterade bolag. Vi fortsätter bevaka ärendet.

