Sparprofilen Günther Mårder har begärts häktad

Det handlar om misstänkta insiderbrott mellan 2024 och 2026, skriver E55.

I pressmeddelandet betonar Spotlight Group, där Mårder är styrelseordförande, att bolaget i nuläget saknar indikationer på att ärendet skulle vara kopplat till verksamheten.

Välkänd profil

”Bolaget har inget skäl att tro att detta rör Spotlight Group”, skriver bolaget, vilket bland andra Breakit rapporterar om.

Günther Mårder är en välkänd profil inom svenskt näringsliv och sparande. Han har tidigare varit sparekonom på Nordnet (börskurs Nordnet) och haft ledande roller som vd för både Aktiespararna och Företagarna.

Under åren har han blivit ett återkommande namn i medier, inte minst för sitt starka fokus på privatekonomi och sparsamhet, vilket gett honom epitet som ”Sveriges snålaste man”.

Utöver sina operativa roller har Mårder även varit aktiv som investerare, särskilt inom tech och fintech. Tillsammans med entreprenören Fabian Bengtsson driver han investeringsbolaget Green Frug.

Har gjort flera investeringar

Bolaget har bland annat investerat i fintechplattformen Kameo samt i bolag som Rebel Work och Amido, verksamma inom tjänster för småföretag och digitala passersystem.

Nyheten om häktningsbegäran kommer överraskande och har snabbt väckt uppmärksamhet i både finans- och entreprenörskretsar.

Det är ännu oklart när en eventuell häktningsförhandling kan komma att hållas. Myndigheter har i nuläget inte lämnat några ytterligare kommentarer i ärendet.

