Färre rättegångar. Grövre brott. Dubbelt så stora mutbelopp. Det säger Institutet mot Mutors (MM) tionde rättsfallssamling. För den som investerar i bygg- och anläggningssektorn finns det anledning att läsa noggrant.
Mutbrotten har dubblats i värde – byggbolag toppar listan
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur byggbranschen är en högriskzon för korruption och varnat för konsekvenserna för seriösa aktörer.
Under 2025 avkunnades 20 fällande domar för mutbrott i Sverige. Det totala mutbeloppet för samtliga uppgick till 24 miljoner kronor, dubbelt så mycket som 2024, trots att antalet mål minskade med 40 procent.
Bygg- och anläggningsföretag i topp
Bygg- och anläggningsbranschen stod för 30 procent av alla domar. Samtliga bedömdes som grova brott. Av de fängelsedomar som delades ut kom 60 procent från just den sektorn.
Det mest talande exemplet är Östersundshem-härvan, där det kommunala bostadsbolagets tidigare vd och vice vd dömdes av hovrätten i november 2025 för att ha tagit emot konsultarvoden på sammanlagt 10,3 miljoner kronor från ett privat byggföretag under de år de var anställda.
Både vd:n och vice vd:n dömdes till fängelse på ett år och åtta månader.
Vad det betyder för investerare
Börsnoterade byggbolag med stor exponering mot offentlig upphandling bär en konkret compliance-risk som sällan syns i kvartalsrapporterna. Fusket i branschen är satt i system, och professionella upplägg används för att kringgå regelverk, vilket skapar en osynlig kostnad för seriösa aktörer.
Skåne tog förstaplatsen från Stockholm med 25 procent av alla domar 2025. Region Skåne är en stor upphandlare, så det var inte särskilt anmärkningsvärt.
PS analys
Att mutbeloppet fördubblas samtidigt som domarna minskar är inte ett tecken på att problemet löser sig självt. Det tyder snarare på att de brott som faktiskt når domstol blivit mer systematiska och svårare att dölja.
Mörkertalet är sannolikt fortfarande stort både kommunalt och i näringslivet, enligt Dagens Juridik. För investerare i bygg- och fastighetssektorn blir compliance-arbetet en affärsrisk värd att hålla under uppsikt.
