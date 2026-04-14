Mutbrotten har dubblats i värde – byggbolag toppar listan

Bygg- och anläggningsföretag i topp

Bygg- och anläggningsbranschen stod för 30 procent av alla domar. Samtliga bedömdes som grova brott. Av de fängelsedomar som delades ut kom 60 procent från just den sektorn.

Det mest talande exemplet är Östersundshem-härvan, där det kommunala bostadsbolagets tidigare vd och vice vd dömdes av hovrätten i november 2025 för att ha tagit emot konsultarvoden på sammanlagt 10,3 miljoner kronor från ett privat byggföretag under de år de var anställda.

Både vd:n och vice vd:n dömdes till fängelse på ett år och åtta månader.

Vad det betyder för investerare

Börsnoterade byggbolag med stor exponering mot offentlig upphandling bär en konkret compliance-risk som sällan syns i kvartalsrapporterna. Fusket i branschen är satt i system, och professionella upplägg används för att kringgå regelverk, vilket skapar en osynlig kostnad för seriösa aktörer.

Skåne tog förstaplatsen från Stockholm med 25 procent av alla domar 2025. Region Skåne är en stor upphandlare, så det var inte särskilt anmärkningsvärt.

PS analys

Att mutbeloppet fördubblas samtidigt som domarna minskar är inte ett tecken på att problemet löser sig självt. Det tyder snarare på att de brott som faktiskt når domstol blivit mer systematiska och svårare att dölja.

Mörkertalet är sannolikt fortfarande stort både kommunalt och i näringslivet, enligt Dagens Juridik. För investerare i bygg- och fastighetssektorn blir compliance-arbetet en affärsrisk värd att hålla under uppsikt.

