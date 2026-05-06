Börsen i Norge i fritt fall – när fred diskuteras

I Norge är det en mörk börsdag, index var ned över 2 procent vid lunchtid.

Det beror förstås på den stora oljeindustrin i landet. Olje- och gasjätten Equinor faller nära 10 procent, och det är kraftiga fall även för andra bolag i sektorn. Aker BP faller omkring fem procent medan Vår Energi backar runt sex procent, enligt Dagens Næringsliv.

Tidigare under dagen meddelade USA:s president Donald Trump att den amerikanska eskorteringen av fartyg genom Hormuzsundet pausas efter stora framsteg i samtalen med Iran.

”En överreaktion”

Världshändelserna sammanfaller med att Equinor lämnade sin kvartalsrapport på onsdagsmorgonen.

Trots att rapporten i stort beskrivits som stark föll aktien redan innan oljeprisraset med omkring fem procent.

”Det är en överreaktion”, sade oljeanalytikern Teodor Sveen-Nilsen på SB1 Markets till Dagens Næringsliv efter börsöppningen.

Han pekade bland annat på avsaknaden av extra utdelningar till aktieägarna och ett svagare kassaflöde som möjliga orsaker bakom kursreaktionen.