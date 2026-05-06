Fredshopp mellan USA och Iran fick oljepriset att falla och världens börser att stiga. Men i Norge blev utvecklingen den motsatta.
Börsen i Norge i fritt fall – när fred diskuteras
Det kommer uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett fredsavtal. Oljepriset faller, världens börser stiger.
Men inte i Oslo.
I Norge är det en mörk börsdag, index var ned över 2 procent vid lunchtid.
Det beror förstås på den stora oljeindustrin i landet. Olje- och gasjätten Equinor faller nära 10 procent, och det är kraftiga fall även för andra bolag i sektorn. Aker BP faller omkring fem procent medan Vår Energi backar runt sex procent, enligt Dagens Næringsliv.
Tidigare under dagen meddelade USA:s president Donald Trump att den amerikanska eskorteringen av fartyg genom Hormuzsundet pausas efter stora framsteg i samtalen med Iran.
”En överreaktion”
Världshändelserna sammanfaller med att Equinor lämnade sin kvartalsrapport på onsdagsmorgonen.
Trots att rapporten i stort beskrivits som stark föll aktien redan innan oljeprisraset med omkring fem procent.
”Det är en överreaktion”, sade oljeanalytikern Teodor Sveen-Nilsen på SB1 Markets till Dagens Næringsliv efter börsöppningen.
Han pekade bland annat på avsaknaden av extra utdelningar till aktieägarna och ett svagare kassaflöde som möjliga orsaker bakom kursreaktionen.
Vänder när Trump uttalar sig
Onsdagens nedgång innebär att Equinors börsvärde som mest minskade med omkring 90 miljarder norska kronor – motsvarande ungefär hela bolagets justerade rörelseresultat för första kvartalet.
Strax efter 14 blev det dock en uppstuds – efter att USA:s president Donald Trump skrivit på sociala medier ”Om de inte kommer överens börjar bombningarna”. Det fick oljepriset att stiga igen – tillsammans med Oslobörsen.
