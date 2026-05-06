En investerare är så sugen på Anthropic att han vill byta bort sin lyxvilla mot lite aktier, rapporterar San Francisco Standard.

”Underkoncentrerad på AI-investeringar”

Fastigheten ligger i exklusiva Mill Valley norr om San Francisco, ett område som länge varit populärt bland chefer och entreprenörer inom Silicon Valley. Villan omfattar omkring 400 kvadratmeter boyta och ligger på en tomt på drygt 5 hektar.

Säljaren är investmentbankiren Storm Duncan från Miami. Enligt honom är affären tänkt som ett ”win-win-upplägg” där båda parter kan balansera om sina tillgångar. Duncan vill minska sitt innehav i fastigheter och i stället få en ägarandel i ett av AI-branschens hetaste bolag.

”Jag är underkoncentrerad på AI-investeringar i förhållande till vikten av AI i framtiden, och överkoncentrerad på fastigheter. Mitt perspektiv är att någon som äger Anthropic-aktier förmodligen befinner sig i exakt motsatt scenario”, säger han till The Standard.

Anthropic har på kort tid blivit en av de mest omtalade aktörerna inom artificiell intelligens, mycket tack vare AI-assistenten Claude som konkurrerar med bland andra ChatGPT.

Får behålla en del av värdeökningen

För att göra upplägget mer attraktivt erbjuder Duncan dessutom flera ekonomiska och skattemässiga lösningar. Bland annat ska köparen kunna behålla 20 procent av den latenta värdeökningen i aktierna fram till att överlåtelsen är genomförd. Han säger sig även vara beredd att stå för transaktionskostnaderna.

Enligt offentliga dokument köpte Duncan fastigheten för 4,75 miljoner dollar år 2019. Men redan 2016 hade den tidigare ägaren försökt sälja huset för hela 10,8 miljoner dollar.

